https://sputniknews.com.tr/20221110/cumhurbaskani-erdogana-ozbekistan-yuksek-duzeyli-imam-buhari-nisani-kardesligimizin-bir-sembolu-1063299776.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan Yüksek Düzeyli İmam Buhari nişanı: 'Kardeşliğimizin bir sembolü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan Yüksek Düzeyli İmam Buhari nişanı: 'Kardeşliğimizin bir sembolü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant Kongre Merkezi’nde Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni’ne katıldı. Kıymetli nişanın kendisine... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T17:42+0300

2022-11-10T17:42+0300

2022-11-10T18:00+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Erdoğan'a ülkenin en büyük devlet nişanı takdim edildi. Kıymetli nişanın kendisine verilmesinden şeref duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşılıklı saygı anlayış ve ortak çıkarların somut bir tezahürüdür. Bu nişanı iki ülke arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğimizin bir sembolü olarak kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden şeref duyuyorum. Gösterilen teveccühe teşekkür ederim. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşılıklı saygı anlayış ve ortak çıkarların somut bir tezahürüdür. Bu nişanı iki ülke arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğimizin bir sembolü olarak kabul ediyorum. Sayın Mirziyoyev'e nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum.Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in açıklamalarından satır başlıkları:Özbekistan halkı, kardeş halklarımız arasında dostça ilişkilerini, karşılıklı menfaatli projeleri etkin şekilde kullanma şeklini yüksek şekilde takdir ediyor.Hepimiz sizin bilge bir devlet adamı olarak hürmet ediyoruz.Sizin bilge yönetiminiz döneminde, dost Türkiye'nin her alanda elde ettiği başarılar bizleri de sevindiriyor. Türkiye'nin geleceği parlak olacak. Çünkü her alandan yüce ve ulu önderi lideri var.

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recep tayyip erdoğan