https://sputniknews.com.tr/20221110/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistana-hareketi-oncesinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1063273193.html
Erdoğan: Putin ile lider siyasetinin gereğini gerçekleştirdik, güven olmasa bu adımları atamazdık
Erdoğan: Putin ile lider siyasetinin gereğini gerçekleştirdik, güven olmasa bu adımları atamazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi ve "Putin ile lider siyasetinin gereğini... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T09:38+0300
2022-11-10T09:38+0300
2022-11-10T10:12+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
rusya
cumhurbaşkanı
özbekistan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi.Türkiye'nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun yeniden işlerlik kazanmasına ilişkin de ''Putin'i nasıl ikna ettiniz'' sorusuna yanıt veren Erdoğan, ''Bu bir lider siyasetidir, gereğini de yaptık. Putin ile birbirimize saygımız var'' dedi.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, cumhurbaşkanı, özbekistan
recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, cumhurbaşkanı, özbekistan
Erdoğan: Putin ile lider siyasetinin gereğini gerçekleştirdik, güven olmasa bu adımları atamazdık
09:38 10.11.2022 (güncellendi: 10:12 10.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi ve "Putin ile lider siyasetinin gereğini gerçekleştirdik, güven olmasa bu adımları atamazdık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun yeniden işlerlik kazanmasına ilişkin de ''Putin'i nasıl ikna ettiniz'' sorusuna yanıt veren Erdoğan, ''Bu bir lider siyasetidir, gereğini de yaptık. Putin ile birbirimize saygımız var'' dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bu bir lider siyasetidir. Putin ile lider siyaseti gereğini gerçekleştirdik. Birbirimize olan güven olmasa bu adımı atamazdık.
Rusya Ukrayna konusunda arabuluculuk noktasında çalışmamız devam ediyor. G20'ye Rusya'dan katılım olursa, görüşme imkanımız olacak. Aksi halde telefon diplomasini sürdüreceğiz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor ancak tarih vermek akıl karı değil.
Ermenistan ile son olarak Prag'da görüştük. Ermenistan, Azerbaycan'la ilişkileri olumlu istikamette yürütürse bizim de ilişkilerimiz olumlu yönde ilerleyecektir. Diaspora, gerek Fransa gerek Amerika'da aleyhte çalışıyor. Aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor.