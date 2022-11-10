https://sputniknews.com.tr/20221110/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistana-hareketi-oncesinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1063273193.html

Erdoğan: Putin ile lider siyasetinin gereğini gerçekleştirdik, güven olmasa bu adımları atamazdık

Erdoğan: Putin ile lider siyasetinin gereğini gerçekleştirdik, güven olmasa bu adımları atamazdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi ve "Putin ile lider siyasetinin gereğini... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T09:38+0300

2022-11-10T09:38+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

rusya

cumhurbaşkanı

özbekistan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi.Türkiye'nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun yeniden işlerlik kazanmasına ilişkin de ''Putin'i nasıl ikna ettiniz'' sorusuna yanıt veren Erdoğan, ''Bu bir lider siyasetidir, gereğini de yaptık. Putin ile birbirimize saygımız var'' dedi.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, cumhurbaşkanı, özbekistan