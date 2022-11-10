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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Özbekistan’da görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Özbekistan’da görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T22:37+0300
2022-11-10T22:40+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
ilham aliyev
özbekistan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Erdoğan, Regency Semerkant Otel'de Aliyev ile görüştü.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, özbekistan
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, özbekistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Özbekistan’da görüştü

22:37 10.11.2022 (güncellendi: 22:40 10.11.2022)
© İHA / İHA-AW756643Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© İHA / İHA-AW756643
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Erdoğan, Regency Semerkant Otel'de Aliyev ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.
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