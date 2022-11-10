https://sputniknews.com.tr/20221110/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-ozbekistanda-gorustu-1063307979.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Özbekistan’da görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Özbekistan’da görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T22:37+0300
2022-11-10T22:37+0300
2022-11-10T22:40+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
ilham aliyev
özbekistan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Erdoğan, Regency Semerkant Otel'de Aliyev ile görüştü.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, özbekistan
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, özbekistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Özbekistan’da görüştü
22:37 10.11.2022 (güncellendi: 22:40 10.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Erdoğan, Regency Semerkant Otel'de Aliyev ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.