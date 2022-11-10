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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/canli--bm-tahil-anlasmasinin-yenilenmesi-icin-rusya-ile-cenevrede-gorusecek-1063272716.html
CANLI | BM, tahıl anlaşmasının yenilenmesi için Rusya ile Cenevre'de görüşecek
CANLI | BM, tahıl anlaşmasının yenilenmesi için Rusya ile Cenevre'de görüşecek
Birleşmiş Milletlerin (BM), tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi için 11 Kasım'da, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de Rusya ile görüşeceği açıklandı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
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Tahıl gemisi - Sputnik Türkiye

CANLI | BM, tahıl anlaşmasının yenilenmesi için Rusya ile Cenevre'de görüşecek

09:23 10.11.2022
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Birleşmiş Milletlerin (BM), tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi için 11 Kasım'da, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de Rusya ile görüşeceği açıklandı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:24 10.11.2022
Rusya'da enflasyon ekimde yavaşladı
Rusya’da yıllık enflasyon ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 13.68’den yüzde 12.63’e düştü.
Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı ekimde yıllık bazda yüzde 12.08 artış gösterdi.
Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 14.1, hizmet ürünlerinin fiyatları yüzde 16.16 yükseldi.
Rusya’da yıllık enflasyon da ekimde bir önceki aya göre yüzde 13.68’den yüzde 12.63’e geriledi.
Rusya Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranının 2022’de yüzde 12 ila yüzde 13 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
09:22 10.11.2022
BM, tahıl anlaşmasının yenilenmesi için Rusya ile Cenevre'de görüşecek
Birleşmiş Milletlerin (BM), tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi için 11 Kasım'da, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de Rusya ile görüşeceği açıklandı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay, yaptığı açıklamada, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in, 19 Kasım'da sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Rus yetkililerle Cenevre'de bir araya geleceğini aktardı.
Tremblay, "Tarafları, uygulamanın sürdürülmesi, gemilerin zamanında güvenli ve engelsiz bir biçimde hareket etmesini kolaylaştırma konusunda, iyi niyetle yaklaşmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tahıl koridorunun kritik bir tedarik hattı olduğunu vurgulayan Tremblay, ihtiyaç duyulan gıdanın dünyaya ulaştırılması gerektiğini kaydetti.
BM'ye göre, 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna'dan 10 milyon tondan fazla tahıl ihraç edildi.
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