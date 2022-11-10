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https://sputniknews.com.tr/20221110/biden-ve-si-14-kasimda-balide-gorusecek-1063301840.html
Biden ve Şi, 14 Kasım'da Bali'de görüşecek
Biden ve Şi, 14 Kasım'da Bali'de görüşecek
ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme yapacak. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T19:14+0300
2022-11-10T19:22+0300
dünya
abd
şi cinping
endonezya
bali
g20 zirvesi
karine jean-pierre
beyaz saray
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin, 14 Kasım'da Bali'de bir araya geleceğini duyurdu.İki liderin, ABD ve Çin arasında iletişim ağlarının sürdürülmesi ve derinleştirilmesi konusunu ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ayrıca iki ülke arasındaki rekabetin yönetilmesi, çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışılması ve uluslararası toplumu etkileyen milletler ötesi sorunların çözümü konularının görüşüleceğini aktardı.Öte yandan görüşme hakkında gazetecilere brifing veren ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın görüşmede Tayvan Boğazı, insan hakları ihlalleri ve Çin'in "zararlı ekonomik eylemleri" gibi konularda endişelerini dile getireceğini belirtti.Ayrıca yetkili, görüşmede, Ukrayna krizi gibi uluslararası meselelerin de ele alınacağını bildirdi.
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abd, şi cinping, endonezya, bali, g20 zirvesi, karine jean-pierre, beyaz saray
abd, şi cinping, endonezya, bali, g20 zirvesi, karine jean-pierre, beyaz saray

Biden ve Şi, 14 Kasım'da Bali'de görüşecek

19:14 10.11.2022 (güncellendi: 19:22 10.11.2022)
© AAJoe Biden - Şi Cinping
Joe Biden - Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AA
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ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme yapacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin, 14 Kasım'da Bali'de bir araya geleceğini duyurdu.
İki liderin, ABD ve Çin arasında iletişim ağlarının sürdürülmesi ve derinleştirilmesi konusunu ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ayrıca iki ülke arasındaki rekabetin yönetilmesi, çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışılması ve uluslararası toplumu etkileyen milletler ötesi sorunların çözümü konularının görüşüleceğini aktardı.
Öte yandan görüşme hakkında gazetecilere brifing veren ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın görüşmede Tayvan Boğazı, insan hakları ihlalleri ve Çin'in "zararlı ekonomik eylemleri" gibi konularda endişelerini dile getireceğini belirtti.
Ayrıca yetkili, görüşmede, Ukrayna krizi gibi uluslararası meselelerin de ele alınacağını bildirdi.
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