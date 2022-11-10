https://sputniknews.com.tr/20221110/bakanliktan-eyt-aciklamasi-takvim-tbmm-tarafindan-belirlenecek-1063291722.html
Bakanlıktan EYT açıklaması: Takvim TBMM tarafından belirlenecek
Bakanlıktan EYT açıklaması: Takvim TBMM tarafından belirlenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT konusunda "Bakanlığımız sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T14:58+0300
2022-11-10T14:58+0300
2022-11-10T15:03+0300
ekonomi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
eyt
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061963735_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e487ad3516441b1733de73ce5573beee.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda 'EYT' olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar konusunda kamuoyunda bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20221103/tisk-baskani-akkoldan-eyt-aciklamasi-1063019792.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061963735_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_9ad904284f384b8563f288e040175856.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, eyt, tbmm
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, eyt, tbmm
Bakanlıktan EYT açıklaması: Takvim TBMM tarafından belirlenecek
14:58 10.11.2022 (güncellendi: 15:03 10.11.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT konusunda "Bakanlığımız sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir" bilgisini paylaştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda 'EYT' olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar konusunda kamuoyunda bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir."