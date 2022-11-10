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https://sputniknews.com.tr/20221110/bakanliktan-eyt-aciklamasi-takvim-tbmm-tarafindan-belirlenecek-1063291722.html
Bakanlıktan EYT açıklaması: Takvim TBMM tarafından belirlenecek
Bakanlıktan EYT açıklaması: Takvim TBMM tarafından belirlenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT konusunda "Bakanlığımız sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T14:58+0300
2022-11-10T15:03+0300
ekonomi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
eyt
tbmm
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda 'EYT' olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar konusunda kamuoyunda bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20221103/tisk-baskani-akkoldan-eyt-aciklamasi-1063019792.html
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, eyt, tbmm
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, eyt, tbmm

Bakanlıktan EYT açıklaması: Takvim TBMM tarafından belirlenecek

14:58 10.11.2022 (güncellendi: 15:03 10.11.2022)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT konusunda "Bakanlığımız sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir" bilgisini paylaştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda 'EYT' olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar konusunda kamuoyunda bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir."
Özgür Burak Akkol, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
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