https://sputniknews.com.tr/20221110/bakan-nebatiden-ekonomik-buyume-aciklamasi-1063275373.html

Bakan Nebati 2023 büyüme hedefini açıkladı: 'Yüzde 5 hedefliyoruz'

Bakan Nebati 2023 büyüme hedefini açıkladı: 'Yüzde 5 hedefliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Bütçe Sunumunda "2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir"... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

nureddin nebati

ekonomi paketi

büyüme oranı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Bütçe Sunumunda konuştu ve şunları ifade etti:

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nureddin nebati, ekonomi paketi, büyüme oranı