https://sputniknews.com.tr/20221110/bakan-nebatiden-ekonomik-buyume-aciklamasi-1063275373.html
Bakan Nebati 2023 büyüme hedefini açıkladı: 'Yüzde 5 hedefliyoruz'
Bakan Nebati 2023 büyüme hedefini açıkladı: 'Yüzde 5 hedefliyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Bütçe Sunumunda "2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir"... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T11:07+0300
2022-11-10T11:07+0300
2022-11-10T11:12+0300
ekonomi
nureddin nebati
ekonomi paketi
büyüme oranı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1062109056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00bdf30e2082587b8ecde58533395718.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Bütçe Sunumunda konuştu ve şunları ifade etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1062109056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_561b84592acea13ecb9943688e41e400.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati, ekonomi paketi, büyüme oranı
nureddin nebati, ekonomi paketi, büyüme oranı
Bakan Nebati 2023 büyüme hedefini açıkladı: 'Yüzde 5 hedefliyoruz'
11:07 10.11.2022 (güncellendi: 11:12 10.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Bütçe Sunumunda "2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Bütçe Sunumunda konuştu ve şunları ifade etti:
İkinci çeyrek itibarıyla yüzde 7.6 büyüme oranıyla Türkiye OECD'de en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı.
2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir.
Türkiye, yeni iş imkanları oluşturmada OECD ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer aldı. Toplam istihdam, eylül itibarıyla 31,4 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaştı.
Türkiye, 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1'in üzerine çıkaran güçlü bir ekonomi konumundadır.