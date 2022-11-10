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Bakan Nebati 2023 büyüme hedefini açıkladı: 'Yüzde 5 hedefliyoruz'
Bakan Nebati 2023 büyüme hedefini açıkladı: 'Yüzde 5 hedefliyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Bütçe Sunumunda "2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir"... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T11:07+0300
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ekonomi
nureddin nebati
ekonomi paketi
büyüme oranı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Bütçe Sunumunda konuştu ve şunları ifade etti:
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nureddin nebati, ekonomi paketi, büyüme oranı
nureddin nebati, ekonomi paketi, büyüme oranı

Bakan Nebati 2023 büyüme hedefini açıkladı: 'Yüzde 5 hedefliyoruz'

11:07 10.11.2022 (güncellendi: 11:12 10.11.2022)
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLANHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLAN
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Bütçe Sunumunda "2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Bütçe Sunumunda konuştu ve şunları ifade etti:
İkinci çeyrek itibarıyla yüzde 7.6 büyüme oranıyla Türkiye OECD'de en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı.
2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir.
Türkiye, yeni iş imkanları oluşturmada OECD ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer aldı. Toplam istihdam, eylül itibarıyla 31,4 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaştı.
Türkiye, 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1'in üzerine çıkaran güçlü bir ekonomi konumundadır.
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