Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221110/bakan-cavusoglu-tarih-rotasini-duzeltiyor-asya-yeniden-one-cikiyor-1063302285.html
Bakan Çavuşoğlu: Tarih rotasını düzeltiyor, Asya yeniden öne çıkıyor
Bakan Çavuşoğlu: Tarih rotasını düzeltiyor, Asya yeniden öne çıkıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dünyası 2040 vizyon belgesi uzun vade için önemli bir adım oldu. Asya yeniden öne çıkıyor. Biz de Azerbaycan... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T19:28+0300
2022-11-10T19:29+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
türk devletleri teşkilatı
istanbul
asya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063209254_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_277e2c915f4dd4dea1794719488c8fca.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Hazırlık Toplantısı’nda konuştu.İki ay önce Şanghay İşbirliği Teşkilatı Toplantısı için de Özbekistan'da olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, İstanbul'daki toplantında bölgede yaşanan gelişmeleri hep birlikte ele aldıklarını, zor bir dönemden geçildiğini, yakın istişarelerin sürdürülmesi ve kendilerini şoklara dayanıklı kılacak orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.'Aramızdaki bağlantıları ve ulaştırma koridorlarını geliştirmemiz bir zorunluluk'Çavuşoğlu, "Yalnız taşla duvar olmaz, yalnız ağaç orman olmaz" atasözüne atıfta bulunarak, şöyle devam etti:Azerbaycan-Kazakistan-Özbekistan'la üçlü süreçlerine önem verdiklerini ve bunları devam ettireceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk Konseyinin Türk Devletleri Teşkilatına kurumsal dönüşümünün vizyoner adımlar atmayı gerektirdiğini, dönem başkanlıkları sırasında bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.Çavuşoğlu, yarınki zirve ile kurumsal dönüşüm vizyoner adımlarını önemli bir noktaya getireceklerine işaret ederek, "Nahçıvan Anlaşması'nda değişiklik yapan protokolün liderlerimizce kabulü ile hukuki altyapıyı tamamlamış olacağız. Protokolün teşkilatımıza kimlerin gözlemci olabileceğine dair hükmüne arkadaşlarımız dün çalıştı" diye konuştu.Türk Yatırım Fonunun kurulması kararının Türkiye'nin dönem başkanlığındaki önemli adımlarından biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu konuda ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, bu anlamda kabul edilirse Bişkek'te de güçlendirilmiş bir şubesinin açılmasını İstanbul'da teklif ettiğini hatırlattı.Çavuşoğlu, "Varlık yönetim şirketi modeli, hem fon kaynaklarının daha etkin idaresi hem de uluslararası kaynak sağlama bakımından en doğru seçim olacaktır" dedi.'Her zaman destekçisi olacağımızı söylemek isterim'Çavuşoğlu, TDT Sekretaryasının bugünlere gelinmesinde çok önemli katkıları bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın verdiği tavsiyeler için de teşekkür eden Çavuşoğlu, Yıldırım'ın geçirdiği kaza sebebiyle aralarında olamadığını söyledi.Çavuşoğlu, konukseverliğinden dolayı Özbekistan'a teşekkürlerini iletti.
türkiye
istanbul
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063209254_72:0:1128:792_1920x0_80_0_0_84bbc67e69c1772881a05c3a84edc0f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, türk devletleri teşkilatı, istanbul, asya
mevlüt çavuşoğlu, türk devletleri teşkilatı, istanbul, asya

Bakan Çavuşoğlu: Tarih rotasını düzeltiyor, Asya yeniden öne çıkıyor

19:28 10.11.2022 (güncellendi: 19:29 10.11.2022)
© AAMevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dünyası 2040 vizyon belgesi uzun vade için önemli bir adım oldu. Asya yeniden öne çıkıyor. Biz de Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan ile üçlü süreçlerimize önem veriyoruz ve bunları devam ettireceğiz" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Hazırlık Toplantısı’nda konuştu.
İki ay önce Şanghay İşbirliği Teşkilatı Toplantısı için de Özbekistan'da olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, İstanbul'daki toplantında bölgede yaşanan gelişmeleri hep birlikte ele aldıklarını, zor bir dönemden geçildiğini, yakın istişarelerin sürdürülmesi ve kendilerini şoklara dayanıklı kılacak orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

'Aramızdaki bağlantıları ve ulaştırma koridorlarını geliştirmemiz bir zorunluluk'

Çavuşoğlu, "Yalnız taşla duvar olmaz, yalnız ağaç orman olmaz" atasözüne atıfta bulunarak, şöyle devam etti:
"İstanbul Zirvesi'nde kabul ettiğimiz Türk dünyası 2040 Vizyon belgesi, uzun vade için önemli bir adım oldu. Bunun ilk 5 yıllık uygulama kılavuzu olan strateji belgesini nihai hale getirmek dönem başkanlığımızın önceliklerinden birisiydi. Bunların hayata geçirilmesini sağlamak hepimizin ortak görevi. Bu konjonktür bir yandan da önümüze fırsatlar çıkarıyor. Tarih rotasını düzeltiyor. Asya yeniden öne çıkıyor.
Aramızdaki bağlantıları ve ulaştırma koridorlarını geliştirmemiz bir zorunluluk. Bu hedef, hem vizyon belgesinin hem strateji belgesinin önemli bir unsuru. Yarın kabul edilecek ticaretin kolaylaştırılması strateji belgesi, basitleştirilmiş gümrük koridoru ve uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmaları memnuniyet verici."
Azerbaycan-Kazakistan-Özbekistan'la üçlü süreçlerine önem verdiklerini ve bunları devam ettireceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk Konseyinin Türk Devletleri Teşkilatına kurumsal dönüşümünün vizyoner adımlar atmayı gerektirdiğini, dönem başkanlıkları sırasında bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.
Çavuşoğlu, yarınki zirve ile kurumsal dönüşüm vizyoner adımlarını önemli bir noktaya getireceklerine işaret ederek, "Nahçıvan Anlaşması'nda değişiklik yapan protokolün liderlerimizce kabulü ile hukuki altyapıyı tamamlamış olacağız. Protokolün teşkilatımıza kimlerin gözlemci olabileceğine dair hükmüne arkadaşlarımız dün çalıştı" diye konuştu.
Türk Yatırım Fonunun kurulması kararının Türkiye'nin dönem başkanlığındaki önemli adımlarından biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu konuda ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, bu anlamda kabul edilirse Bişkek'te de güçlendirilmiş bir şubesinin açılmasını İstanbul'da teklif ettiğini hatırlattı.
Çavuşoğlu, "Varlık yönetim şirketi modeli, hem fon kaynaklarının daha etkin idaresi hem de uluslararası kaynak sağlama bakımından en doğru seçim olacaktır" dedi.

'Her zaman destekçisi olacağımızı söylemek isterim'

Çavuşoğlu, TDT Sekretaryasının bugünlere gelinmesinde çok önemli katkıları bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Genel Sekreter Baghdad Amreyev ve ekibini tebrik ediyorum hem de kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeni Genel Sekreterimiz Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev görevi yarın liderlerimiz onayıyla devralacak, kendisine de başarılar diliyorum ve her zaman destekçisi olacağımızı buradan söylemek isterim."
AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın verdiği tavsiyeler için de teşekkür eden Çavuşoğlu, Yıldırım'ın geçirdiği kaza sebebiyle aralarında olamadığını söyledi.
Çavuşoğlu, konukseverliğinden dolayı Özbekistan'a teşekkürlerini iletti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала