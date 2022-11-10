https://sputniknews.com.tr/20221110/bakan-cavusoglu-tarih-rotasini-duzeltiyor-asya-yeniden-one-cikiyor-1063302285.html

Bakan Çavuşoğlu: Tarih rotasını düzeltiyor, Asya yeniden öne çıkıyor

Bakan Çavuşoğlu: Tarih rotasını düzeltiyor, Asya yeniden öne çıkıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dünyası 2040 vizyon belgesi uzun vade için önemli bir adım oldu. Asya yeniden öne çıkıyor. Biz de Azerbaycan... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T19:28+0300

2022-11-10T19:28+0300

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

türk devletleri teşkilatı

istanbul

asya

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Hazırlık Toplantısı’nda konuştu.İki ay önce Şanghay İşbirliği Teşkilatı Toplantısı için de Özbekistan'da olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, İstanbul'daki toplantında bölgede yaşanan gelişmeleri hep birlikte ele aldıklarını, zor bir dönemden geçildiğini, yakın istişarelerin sürdürülmesi ve kendilerini şoklara dayanıklı kılacak orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.'Aramızdaki bağlantıları ve ulaştırma koridorlarını geliştirmemiz bir zorunluluk'Çavuşoğlu, "Yalnız taşla duvar olmaz, yalnız ağaç orman olmaz" atasözüne atıfta bulunarak, şöyle devam etti:Azerbaycan-Kazakistan-Özbekistan'la üçlü süreçlerine önem verdiklerini ve bunları devam ettireceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk Konseyinin Türk Devletleri Teşkilatına kurumsal dönüşümünün vizyoner adımlar atmayı gerektirdiğini, dönem başkanlıkları sırasında bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.Çavuşoğlu, yarınki zirve ile kurumsal dönüşüm vizyoner adımlarını önemli bir noktaya getireceklerine işaret ederek, "Nahçıvan Anlaşması'nda değişiklik yapan protokolün liderlerimizce kabulü ile hukuki altyapıyı tamamlamış olacağız. Protokolün teşkilatımıza kimlerin gözlemci olabileceğine dair hükmüne arkadaşlarımız dün çalıştı" diye konuştu.Türk Yatırım Fonunun kurulması kararının Türkiye'nin dönem başkanlığındaki önemli adımlarından biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu konuda ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, bu anlamda kabul edilirse Bişkek'te de güçlendirilmiş bir şubesinin açılmasını İstanbul'da teklif ettiğini hatırlattı.Çavuşoğlu, "Varlık yönetim şirketi modeli, hem fon kaynaklarının daha etkin idaresi hem de uluslararası kaynak sağlama bakımından en doğru seçim olacaktır" dedi.'Her zaman destekçisi olacağımızı söylemek isterim'Çavuşoğlu, TDT Sekretaryasının bugünlere gelinmesinde çok önemli katkıları bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın verdiği tavsiyeler için de teşekkür eden Çavuşoğlu, Yıldırım'ın geçirdiği kaza sebebiyle aralarında olamadığını söyledi.Çavuşoğlu, konukseverliğinden dolayı Özbekistan'a teşekkürlerini iletti.

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