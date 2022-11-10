https://sputniknews.com.tr/20221110/ankaradaki-metro-hattinda-ariza-nedeniyle-seferler-durdu-1063274910.html

Ankara'daki metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu

Ankara'daki metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu

Ankara'da metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T11:00+0300

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türkiye

ankara

metro

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Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) istikametindeki metro hattında sabah meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu.Trenden inen yolcuların mağduriyet yaşamaması için güzergah üzerinde EGO otobüs seferleri başlatıldı, yolcular otobüslere yönlendirildi.İşe gitmekte zorluk yaşayan bazı yolcular, yeterli sayıda otobüs tahsis edilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.Yolculardan İlker Erdoğmuş, Keçiören metrosundaki yolculuğu sırasında Yenimahalle metrosunda arıza olduğuna dair anons yapıldığını ve AKM'de inmek zorunda kaldığını söyledi.Erdoğmuş, metro seferleri olmadığı için otobüsle Batıkent'e aktarma yapacağını belirtti.Vedat Baydilli ise "İşe gitmek için metroya bindim. Arıza varmış. Buradan tekrar servise binip iş yerine gideceğim." dedi.

türkiye

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