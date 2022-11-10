https://sputniknews.com.tr/20221110/ankaradaki-metro-hattinda-ariza-nedeniyle-seferler-durdu-1063274910.html
Ankara'daki metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu
Ankara'daki metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu
Ankara'da metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T11:00+0300
2022-11-10T11:00+0300
2022-11-10T11:00+0300
türkiye
ankara
metro
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Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) istikametindeki metro hattında sabah meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu.Trenden inen yolcuların mağduriyet yaşamaması için güzergah üzerinde EGO otobüs seferleri başlatıldı, yolcular otobüslere yönlendirildi.İşe gitmekte zorluk yaşayan bazı yolcular, yeterli sayıda otobüs tahsis edilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.Yolculardan İlker Erdoğmuş, Keçiören metrosundaki yolculuğu sırasında Yenimahalle metrosunda arıza olduğuna dair anons yapıldığını ve AKM'de inmek zorunda kaldığını söyledi.Erdoğmuş, metro seferleri olmadığı için otobüsle Batıkent'e aktarma yapacağını belirtti.Vedat Baydilli ise "İşe gitmek için metroya bindim. Arıza varmış. Buradan tekrar servise binip iş yerine gideceğim." dedi.
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ankara, metro
Ankara'daki metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu
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Ankara'da metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) istikametindeki metro hattında sabah meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu.
Trenden inen yolcuların mağduriyet yaşamaması için güzergah üzerinde EGO otobüs seferleri başlatıldı, yolcular otobüslere yönlendirildi.
İşe gitmekte zorluk yaşayan bazı yolcular, yeterli sayıda otobüs tahsis edilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.
Yolculardan İlker Erdoğmuş, Keçiören metrosundaki yolculuğu sırasında Yenimahalle metrosunda arıza olduğuna dair anons yapıldığını ve AKM'de inmek zorunda kaldığını söyledi.
Erdoğmuş, metro seferleri olmadığı için otobüsle Batıkent'e aktarma yapacağını belirtti.
Vedat Baydilli ise "İşe gitmek için metroya bindim. Arıza varmış. Buradan tekrar servise binip iş yerine gideceğim." dedi.