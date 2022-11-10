https://sputniknews.com.tr/20221110/ankarada-bir-evde-5-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-1063302691.html

Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cansız bedeni bulundu

Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cansız bedeni bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 5 şahıs bıçaklanmış halde ölü bulundu. Şahısların 1 hafta önce öldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T19:50+0300

2022-11-10T19:50+0300

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afgan

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Anadolu Ajansı'na göre 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.İhlas Haber Ajansı ise şahısların 1 hafta önce öldüğünün tahmin edildiğini bildirdi.

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ankara, afganistan, afgan, ceset