https://sputniknews.com.tr/20221110/amazon-tarihe-gecti-1-trilyon-dolar-kaybeden-ilk-halka-acik-sirket-oldu-1063278780.html

Amazon tarihe geçti: 1 trilyon dolar kaybeden ilk halka açık şirket oldu

Amazon tarihe geçti: 1 trilyon dolar kaybeden ilk halka açık şirket oldu

Amazon, teknoloji satışları azaldıkça piyasa değerinde 1 trilyon dolar düşen ilk halka açık şirket olarak tarihe geçti. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T12:22+0300

2022-11-10T12:22+0300

2022-11-10T12:22+0300

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Bloomberg'e göre Amazon, teknoloji hisselerinin düşüşüyle birlikte piyasa değerinde 1 trilyon dolar kaybeden ilk halka açık şirket oldu. Bu neredeyse Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in şu anda yaklaşık 1.13 trilyon dolar olan piyasa değerini kaybetmesi gibi.Dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisi olan Amazon'un hisse fiyatı Çarşamba günü yüzde 4.3 düşüşle 86.14 dolardan kapandı ve piyasa değerini yaklaşık 879 milyar dolara çıkardı. Hisse senedi, yalnızca bu yıl değerinin yaklaşık yüzde 48'ini kaybetti ve Bloomberg'e göre bu oran, şirketin piyasa değerinin neredeyse 1.9 trilyon dolara ulaştığı Temmuz 2021 döneminden çok uzak.Amazon'un piyasa değeri ise, şirketin üçüncü çeyrek kazançları yayınlamasından ve şirketin şimdiye kadarki en yavaş dördüncü çeyrek büyümesini öngörmesinden günler sonra, 1 Kasım'da 1 trilyon doların altına düştü.Öte yandan, Bloomberg'e göre para kaybeden yalnızca Amazon değil. Yükselen enflasyon ve makroekonomik karşı rüzgarlar nedeniyle, gelir bakımından en büyük beş ABD teknoloji şirketi bu yıl yaklaşık 4 trilyon dolar kaybetti. Reuters'a göre, Amazon CFO'su Brian Olsavsky 27 Ekim'de gazetecilere verdiği demeçte, "Her yerde, yine insanların bütçelerinin kısıtlı olduğuna, enflasyonun hala yüksek olduğuna, enerji maliyetlerinin diğer sorunların neden olduğu ek bir katman olduğuna dair işaretler görüyoruz. Çoğu şirket gibi daha yavaş bir büyüme dönemine hazırlanıyoruz" demişti.Amazon'un hisse fiyatındaki düşüş ayrıca, şirketin kurucusu Jeff Bezos'un net değerini de vurdu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, yılın en zengin dördüncü kişisi, yıla 192.5 milyar dolarla başladıktan sonra şimdi 113 milyar dolar seviyelerinde.

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amazon, jeff bezos, hisse senedi, şirket, kar, zarar, bütçe