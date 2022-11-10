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https://sputniknews.com.tr/20221110/altin-fiyatlari-1-ayin-zirvesini-yeniledi-1063301084.html
Altın fiyatları 1 ayın zirvesini yeniledi
Altın fiyatları 1 ayın zirvesini yeniledi
Altın fiyatları ABD enflasyon verileri için gelecek açıklamaya odaklandı. Ons altın fiyatı Fed faiz kararı sonrası ve enflasyon verisi sonrası yönünü yukarı... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T18:40+0300
2022-11-10T18:40+0300
ekonomi
resesyon
altın
gram altın
yarım gram altın
külçe altın
fiyat
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Altın fiyatları Fed faiz kararı ve sonrasında gelen mesajlar sonrası son ayların dip seviyelerinden dönüş yaparak yönünü yukarı çevirdi. ABD enflasyon verisi Fed'in faiz kararı alırken dikkat ettiği en önemli unsur olduğundan ve altın fiyatları için de belirleyici olacağından piyasaların radarında yer alıyordu.ABD enflasyon verisi açıklandıABD enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 7.7 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında geldi. Bu durum Fed'in faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentilerini güçlendirerek altın fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarına destek verdi.Altın fiyatları neden yükseldi?Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı sinyallerinin gelmesi para politikasında yeni dönemi işaret etti. Bu durum piyasalarda likidite kısıntısında yavaşlama olacağı beklentisini artırarak altın fiyatları için destek oldu.Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in faiz artırımları ve altın piyasası üzerine Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.Ergezen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:'Faiz artırımlarının sonlanacağı beklentisi altın fiyatı için destek oldu'Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı ve 2023'te sonlanacağı beklentisi altın fiyatları için de etkili oldu. Ons altın 1.680 dolar bandını aştı.Altın fiyatları uzun zamandır zaten bir yatay destek seviyesinde tutunmaya çalışıyordu. Örneğin 1.620 desteğinde tutunmaya çalışıyordu. Bunun nedeni 2023'te faiz artırımları yavaşlayacak hatta duracak beklentisiydi.'Faiz artırımları durursa altın fiyatları yükselir'Resesyon endişesiyle altında 1.620 dolar seviyelerinin aşağı yönlü kırılacak mı, onu takip ediyorduk. Böyle bir şey yaşanmadı. Faiz artırımları durduğu zaman ons altın fiyatı için 1.800 dolar düzeyi gündeme gelebilir.
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resesyon, altın, gram altın, yarım gram altın, külçe altın, fiyat
resesyon, altın, gram altın, yarım gram altın, külçe altın, fiyat

Altın fiyatları 1 ayın zirvesini yeniledi

18:40 10.11.2022
© Sputnik / Илья НаймушинAltın - Rusya
Altın - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Илья Наймушин
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Altın fiyatları ABD enflasyon verileri için gelecek açıklamaya odaklandı. Ons altın fiyatı Fed faiz kararı sonrası ve enflasyon verisi sonrası yönünü yukarı çevirdi. Faiz artırımlarının yavaşlayacağı mesajı spot altın fiyatları için destekleyici olurken, buradan esen rüzgarın etkisiyle de gram altın fiyatı 1 ayın zirvesine yükseldi.
Altın fiyatları Fed faiz kararı ve sonrasında gelen mesajlar sonrası son ayların dip seviyelerinden dönüş yaparak yönünü yukarı çevirdi. ABD enflasyon verisi Fed'in faiz kararı alırken dikkat ettiği en önemli unsur olduğundan ve altın fiyatları için de belirleyici olacağından piyasaların radarında yer alıyordu.

ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 7.7 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında geldi. Bu durum Fed'in faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentilerini güçlendirerek altın fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarına destek verdi.

Altın fiyatları neden yükseldi?

Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı sinyallerinin gelmesi para politikasında yeni dönemi işaret etti. Bu durum piyasalarda likidite kısıntısında yavaşlama olacağı beklentisini artırarak altın fiyatları için destek oldu.
Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in faiz artırımları ve altın piyasası üzerine Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.
Ergezen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

'Faiz artırımlarının sonlanacağı beklentisi altın fiyatı için destek oldu'

Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı ve 2023'te sonlanacağı beklentisi altın fiyatları için de etkili oldu. Ons altın 1.680 dolar bandını aştı.
Altın fiyatları uzun zamandır zaten bir yatay destek seviyesinde tutunmaya çalışıyordu. Örneğin 1.620 desteğinde tutunmaya çalışıyordu. Bunun nedeni 2023'te faiz artırımları yavaşlayacak hatta duracak beklentisiydi.

'Faiz artırımları durursa altın fiyatları yükselir'

Resesyon endişesiyle altında 1.620 dolar seviyelerinin aşağı yönlü kırılacak mı, onu takip ediyorduk. Böyle bir şey yaşanmadı. Faiz artırımları durduğu zaman ons altın fiyatı için 1.800 dolar düzeyi gündeme gelebilir.
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