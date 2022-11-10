https://sputniknews.com.tr/20221110/ak-partiden-aday-adayi-olmustu-balik-ayhan-gelecek-partisine-katildi-1063285076.html
AK Parti'den aday adayı olmuştu: 'Balık Ayhan', Gelecek Partisi'ne katıldı
AK Parti'den aday adayı olmuştu: 'Balık Ayhan', Gelecek Partisi'ne katıldı
Roman müzisyen Ayhan Küçükboyacı, Gelecek Partisi'ne katıldı. 'Balık Ayhan' lakaplı Küçükboyacı, parti yetki belgesini parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T13:50+0300
2022-11-10T13:50+0300
2022-11-10T13:56+0300
gelecek partisi
ak parti
aday
ahmet davutoğlu
politika
balık ayhan
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sahne ismi olarak 'Balık Ayhan' lakabını kullanan Ayhan Küçükboyacı ve parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun birlikte çekildiği fotoğrafa yer verdi.Ün, paylaşımına "Sahne Emekçileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Müzisyen Ayhan Küçükboyacı ile sektör emekçilerimizin sorunlarının çözümü için politika üretmeye devam edeceğiz" notunu düştü.2011 yılında AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Küçükboyacı'ya dönemin İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı'dan sert tepki gelmişti.Makaracı, "Bu tarihten itibaren, kendini Roman halkının temsilcisi gibi gösteren Balık Ayhan'ın, Romanları hiçbir şekilde temsil edemediğini ve kendisini hiçbir şekilde desteklemediğimizi bildiririz" demişti.
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gelecek partisi, ak parti, aday, ahmet davutoğlu, balık ayhan
gelecek partisi, ak parti, aday, ahmet davutoğlu, balık ayhan
AK Parti'den aday adayı olmuştu: 'Balık Ayhan', Gelecek Partisi'ne katıldı
13:50 10.11.2022 (güncellendi: 13:56 10.11.2022) Abone ol
Roman müzisyen Ayhan Küçükboyacı, Gelecek Partisi'ne katıldı. 'Balık Ayhan' lakaplı Küçükboyacı, parti yetki belgesini parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun elinden aldı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sahne ismi olarak 'Balık Ayhan' lakabını kullanan Ayhan Küçükboyacı ve parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun birlikte çekildiği fotoğrafa yer verdi.
Ün, paylaşımına "Sahne Emekçileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Müzisyen Ayhan Küçükboyacı ile sektör emekçilerimizin sorunlarının çözümü için politika üretmeye devam edeceğiz" notunu düştü.
2011 yılında AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Küçükboyacı'ya dönemin İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı'dan sert tepki gelmişti.
Makaracı, "Bu tarihten itibaren, kendini Roman halkının temsilcisi gibi gösteren Balık Ayhan'ın, Romanları hiçbir şekilde temsil edemediğini ve kendisini hiçbir şekilde desteklemediğimizi bildiririz" demişti.