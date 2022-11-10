https://sputniknews.com.tr/20221110/afad-bitliste-39-ve-42-buyuklugunde-iki-deprem-meydana-geldi-1063271829.html

AFAD: Bitlis'te 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

AFAD: Bitlis'te 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3.9 ve 4,2 büyüklüğünde art arda deprem meydana geldiğini açıkladı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T08:10+0300

2022-11-10T08:10+0300

2022-11-10T08:18+0300

türkiye

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

bitlis

deprem

ahlat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1042884015_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_c9535fc54758fcee16f1d044eac4bea3.png

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde saat 06.08'de 3,9 08.06'da ise 4,2 büyüklüğünde art arda depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7,02 km olarak ölçüldü.İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 06:08'de merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

türkiye

bitlis

ahlat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bitlis, deprem, ahlat