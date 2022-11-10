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https://sputniknews.com.tr/20221110/afad-bitliste-39-ve-42-buyuklugunde-iki-deprem-meydana-geldi-1063271829.html
AFAD: Bitlis'te 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
AFAD: Bitlis'te 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3.9 ve 4,2 büyüklüğünde art arda deprem meydana geldiğini açıkladı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T08:10+0300
2022-11-10T08:18+0300
türkiye
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
bitlis
deprem
ahlat
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde saat 06.08'de 3,9 08.06'da ise 4,2 büyüklüğünde art arda depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7,02 km olarak ölçüldü.İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 06:08'de merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
türkiye
bitlis
ahlat
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türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bitlis, deprem, ahlat
türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bitlis, deprem, ahlat

AFAD: Bitlis'te 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

08:10 10.11.2022 (güncellendi: 08:18 10.11.2022)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3.9 ve 4,2 büyüklüğünde art arda deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde saat 06.08'de 3,9 08.06'da ise 4,2 büyüklüğünde art arda depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7,02 km olarak ölçüldü.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 06:08'de merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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