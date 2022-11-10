‘AB’nin Türkiye’ye yaptırımları, Rus-Türk işbirliğinin gelişmesiyle etkisiz hale geliyor’

“Görüşüme göre, Brüksel’in Ankara’ya yönelik yaptırımlarının etkisizliği, bugün Türkiye’nin aslında Rusya-AB ticaretinde ana aracılardan biri olmasıyla açıklanabilir. Ayrıca Brüksel, Türkiye’nin ŞİÖ gibi büyük bir alternatifi olduğunu anlıyor. Türkiye ve ŞİÖ hızla işbirliğini geliştiriyorlar. AB, Türk-Rus ilişkilerinin gelişimini bir şekilde etkilemek için Türkiye’ye Rusya yaptırımlarına katılmasını şart koşuyor. Lakin bu, Türkiye’nin hiç işine gelmiyor, zira Rusya ve Türkiye artık birbirini çok önemli birer aracı olarak görüyorlar. Türkiye, piyasada boşlukların oluştuğu Rusya’daki varlığını genişletiyor, Rusya ile ticaretini neredeyse her yönde artırıyor ve ayrıca Rus doğalgazının sevkiyatından büyük yarar elde ediyor. AB, bu eğilimden endişe duyuyor, çünkü Türkiye üzerindeki etkisini kaybediyor. Bu yüzden çeşitli Türk karşıtı adımlar atıyor. Ama bu adımlar kısıtlı, sadece hoş olmayan bir tat bırakıyorlar o kadar. Başka bir deyişle, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları, Rusya-Türkiye işbirliğinin büyümesiyle fiilen etkisiz hale geliyor.”