‘AB’nin Türkiye’ye yaptırımları, Rus-Türk işbirliğinin gelişmesiyle etkisiz hale geliyor’
© AFP 2022 / OZAN KOSETürkiye - Avrupa Birliği (AB)
© AFP 2022 / OZAN KOSE
Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye Doğu Akdeniz yaptırımlarını bir yıl uzatma kararını değerlendiren Rus uzman Kudryaşova, yaptırımların, Ankara’nın Doğu Akdeniz politikasının oluşumunda belirleyici olmadığını belirtti.
AB, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları, 12 Kasım 2023 tarihine kadar uzatma kararını aldı. Bu yaptırımlar, Türkiye için ne kadar sancılı? Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki eylemlerini etkiliyor mu?
Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Avrupa-Atlantik Güvenlik Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Yuliya Kudryaşova, Sputnik’e açıklamasında, yaptırımların uzatılması bağlamında, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki arama faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendiren AB’nin, birliğe üye Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışmasını açık biçimde sergilediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“AB’nin Türkiye karşıtı yaptırımlarının Türkiye için acı verici olduğu söylenemez. Ayrıca, şu anda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri uzun süredir donmuş durumda ve öngörülebilir gelecekte, AB’ye üyelik müzakereleriyle ilgili yeni maddelerin açılması da beklenmiyor. Bu nedenle, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım baskısını sürdürme kararı, Ankara’nın enerji ve sondaj faaliyetleri de dahil olmak üzere Doğu Akdeniz politikasının oluşumunda belirleyici faktör olarak değerlendirilemez.”
Kudryaşova’ya göre, bir dizi alanda Rus-Türk işbirliğinin hızla gelişimi, AB’nin Türkiye’ye yaptırımlarını büyük ölçüde frenliyor:
“Görüşüme göre, Brüksel’in Ankara’ya yönelik yaptırımlarının etkisizliği, bugün Türkiye’nin aslında Rusya-AB ticaretinde ana aracılardan biri olmasıyla açıklanabilir. Ayrıca Brüksel, Türkiye’nin ŞİÖ gibi büyük bir alternatifi olduğunu anlıyor. Türkiye ve ŞİÖ hızla işbirliğini geliştiriyorlar. AB, Türk-Rus ilişkilerinin gelişimini bir şekilde etkilemek için Türkiye’ye Rusya yaptırımlarına katılmasını şart koşuyor. Lakin bu, Türkiye’nin hiç işine gelmiyor, zira Rusya ve Türkiye artık birbirini çok önemli birer aracı olarak görüyorlar. Türkiye, piyasada boşlukların oluştuğu Rusya’daki varlığını genişletiyor, Rusya ile ticaretini neredeyse her yönde artırıyor ve ayrıca Rus doğalgazının sevkiyatından büyük yarar elde ediyor. AB, bu eğilimden endişe duyuyor, çünkü Türkiye üzerindeki etkisini kaybediyor. Bu yüzden çeşitli Türk karşıtı adımlar atıyor. Ama bu adımlar kısıtlı, sadece hoş olmayan bir tat bırakıyorlar o kadar. Başka bir deyişle, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları, Rusya-Türkiye işbirliğinin büyümesiyle fiilen etkisiz hale geliyor.”