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https://sputniknews.com.tr/20221110/abdde-tufe-ekimde-yillik-yuzde-77-ile-beklenenden-az-artti-1063297659.html
ABD'de TÜFE, ekimde yıllık yüzde 7.7 ile beklenenden az arttı
ABD'de TÜFE, ekimde yıllık yüzde 7.7 ile beklenenden az arttı
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7.7 ile beklenenden az arttı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T16:51+0300
2022-11-10T16:51+0300
ekonomi
enflasyon
abd merkez bankası (fed)
abd
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
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Piyasaların beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de TÜFE ekim ayında aylık bazda yüzde 7.7 ile beklentilerin altında artış kaydetti.Çekirdek TÜFE yüzde 0.5'lik beklentiye karşın yüzde 0.3 arttı.Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0.4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8.2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109.61 seviyesine geriledi.Piyasaların beklentisi ne yöndeydi?ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizlik sürerken, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanan ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyordu. Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0.4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8.2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımlarının etkisinin ölçümleneceği veride, yıllık enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, Banka'nın aralık ayında faiz artırım büyüklüğünü 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyor.Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221105/fed-abdde-enflasyon-kabul-edilemez-derecede-yuksek-seyretmeye-devam-ediyor-1063092453.html
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enflasyon, abd merkez bankası (fed), abd, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
enflasyon, abd merkez bankası (fed), abd, tüketici fiyat endeksi (tüfe)

ABD'de TÜFE, ekimde yıllık yüzde 7.7 ile beklenenden az arttı

16:51 10.11.2022
© AFP 2022ABD - market - enflasyon
ABD - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7.7 ile beklenenden az arttı.
Piyasaların beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de TÜFE ekim ayında aylık bazda yüzde 7.7 ile beklentilerin altında artış kaydetti.
Çekirdek TÜFE yüzde 0.5'lik beklentiye karşın yüzde 0.3 arttı.
Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0.4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8.2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.
Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109.61 seviyesine geriledi.

Piyasaların beklentisi ne yöndeydi?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizlik sürerken, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanan ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyordu. Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0.4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8.2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.
Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımlarının etkisinin ölçümleneceği veride, yıllık enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, Banka'nın aralık ayında faiz artırım büyüklüğünü 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyor.
Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.
ABD - Enflasyon - Market Alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
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Fed: ABD'de enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor
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