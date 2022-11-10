https://sputniknews.com.tr/20221110/abdde-tufe-ekimde-yillik-yuzde-77-ile-beklenenden-az-artti-1063297659.html

ABD'de TÜFE, ekimde yıllık yüzde 7.7 ile beklenenden az arttı

ABD'de TÜFE, ekimde yıllık yüzde 7.7 ile beklenenden az arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7.7 ile beklenenden az arttı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T16:51+0300

2022-11-10T16:51+0300

2022-11-10T16:51+0300

ekonomi

enflasyon

abd merkez bankası (fed)

abd

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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Piyasaların beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de TÜFE ekim ayında aylık bazda yüzde 7.7 ile beklentilerin altında artış kaydetti.Çekirdek TÜFE yüzde 0.5'lik beklentiye karşın yüzde 0.3 arttı.Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0.4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8.2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109.61 seviyesine geriledi.Piyasaların beklentisi ne yöndeydi?ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizlik sürerken, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanan ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyordu. Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0.4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8.2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımlarının etkisinin ölçümleneceği veride, yıllık enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, Banka'nın aralık ayında faiz artırım büyüklüğünü 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyor.Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221105/fed-abdde-enflasyon-kabul-edilemez-derecede-yuksek-seyretmeye-devam-ediyor-1063092453.html

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enflasyon, abd merkez bankası (fed), abd, tüketici fiyat endeksi (tüfe)