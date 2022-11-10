https://sputniknews.com.tr/20221110/15-temmuz-sehitler-koprusunde-ataturke-saygi-durusu-1063289859.html

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'e saygı duruşu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'e saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında, ölüm saati olan 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T14:43+0300

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türkiye

15 temmuz şehitler köprüsü

mustafa kemal atatürk

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde gerçekleştirilen saygı duruşuna İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polis ekibi de katılarak saygı duruşunda bulundu.

türkiye

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15 temmuz şehitler köprüsü, mustafa kemal atatürk