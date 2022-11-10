https://sputniknews.com.tr/20221110/15-temmuz-sehitler-koprusunde-ataturke-saygi-durusu-1063289859.html
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'e saygı duruşu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'e saygı duruşu
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında, ölüm saati olan 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T14:43+0300
2022-11-10T14:43+0300
2022-11-10T14:47+0300
türkiye
15 temmuz şehitler köprüsü
mustafa kemal atatürk
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde gerçekleştirilen saygı duruşuna İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polis ekibi de katılarak saygı duruşunda bulundu.
türkiye
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15 temmuz şehitler köprüsü, mustafa kemal atatürk
15 temmuz şehitler köprüsü, mustafa kemal atatürk
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'e saygı duruşu
14:43 10.11.2022 (güncellendi: 14:47 10.11.2022) Abone ol
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında, ölüm saati olan 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu. Köprüde bulunan yüzlerce vatandaş ve polis ekipleri, saat 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından inerek, saygı duruşunda bulundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı.
Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.
15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde gerçekleştirilen saygı duruşuna İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polis ekibi de katılarak saygı duruşunda bulundu.