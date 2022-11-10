'Plastik Adam' yıllardır çevre kirliliğiyle mücadele ediyor

Senegal'de çoğunlukla 'Plastik Adam' olarak tanınan çevre aktivisti Modou Fall, faaliyetleri ve plastik atıklardan oluşan kıyafetleriyle çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.
"Bu bir kostüm değil" diyen Plastik Adamın kıyafetinde, yürürken vücudundan sarkan plastiklerin arasında Fransızca "Plastik torbalara hayır" yazılı bir pankart da bulunuyor.
49 yaşında, üç çocuk babası ve eski bir asker olan Fall, 'bir şeyleri hiç düşünmeden bir yere fırlatan insanların neden olduğu aşırı plastik kirliliğinin ekolojik bir felaket olduğunu' söylüyor:
“Sağlık, okyanus ve nüfus için bir zehir."
Senegal'de çoğunlukla 'Plastik Adam' olarak tanınan çevre aktivisti Modou Fall, faaliyetleri ve plastik atıklardan oluşan kıyafetleriyle çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.
"Bu bir kostüm değil" diyen Plastik Adamın kıyafetinde, yürürken vücudundan sarkan plastiklerin arasında Fransızca "Plastik torbalara hayır" yazılı bir pankart da bulunuyor.
49 yaşında, üç çocuk babası ve eski bir asker olan Fall, 'bir şeyleri hiç düşünmeden bir yere fırlatan insanların neden olduğu aşırı plastik kirliliğinin ekolojik bir felaket olduğunu' söylüyor:
“Sağlık, okyanus ve nüfus için bir zehir."
Son dönemde Senegal'in başkenti Dakar'daki Yarakh Plajı'nda bulunan Fall, yıllardır ülkesindeki şehirleri ziyaret ederek mesajını ulusal düzleme taşıdı ve 2011 yılında Dünya Çevre Günü'nde Plastik Adam olarak göreve başladı.
Fall ayrıca, eğitim kampanyalarıyla farkındalık yaratan, yeniden kullanım ve geri dönüşümü teşvik eden 'Temiz Senegal' adında da bir çevre derneği kurdu.
Son dönemde Senegal'in başkenti Dakar'daki Yarakh Plajı'nda bulunan Fall, yıllardır ülkesindeki şehirleri ziyaret ederek mesajını ulusal düzleme taşıdı ve 2011 yılında Dünya Çevre Günü'nde Plastik Adam olarak göreve başladı.
Fall ayrıca, eğitim kampanyalarıyla farkındalık yaratan, yeniden kullanım ve geri dönüşümü teşvik eden 'Temiz Senegal' adında da bir çevre derneği kurdu.
Fall sahilde yürürken, çocukların ona “Kankurang, Kankurang geliyor" diye bağırdıkları duyuluyor. Senegal ve Gambiya'nın kültürel mirasının bir parçası olan Kankurang, düzen ve adalet sağlayan ruhu simgeliyor ve kötülüğe karşı bir koruyucu olarak kabul ediliyor.
Kankurang, çocuklara plastik kirliliğini anlatıyor ve onları çevreye saygı duymaya çağırıyor.
Fall sahilde yürürken, çocukların ona “Kankurang, Kankurang geliyor" diye bağırdıkları duyuluyor. Senegal ve Gambiya'nın kültürel mirasının bir parçası olan Kankurang, düzen ve adalet sağlayan ruhu simgeliyor ve kötülüğe karşı bir koruyucu olarak kabul ediliyor.
Kankurang, çocuklara plastik kirliliğini anlatıyor ve onları çevreye saygı duymaya çağırıyor.
“İklim değişikliği gerçektir, bu yüzden yaşam tarzımızı değiştirmeye çalışmalıyız, buna daha iyi uyum sağlamak için davranışlarımızı değiştirmeliyiz” diyen Moudou, bazı insanların onu bir deli olarak gördüğünü, ancak bu insanların çoğu zaman plastik sorununun boyutunu bilmediklerini ve açıklama şansı verildiğinde görüşlerini değiştirebileceklerini söyledi.
Fall ayrıca, bu günlerde, mesajını paylaşmak, yaptığı şeyi anlamak ve saygı duymak için bazen yerel televizyonda kendisini izleyen karısı ve çocuklarının, başlangıçta sahip olmadığı desteğini artık aldığını söylüyor.
2020'de Senegal, bazı plastik ürünleri yasaklayan bir yasa çıkardı. Ancak, sahillerde bulunan çöp dağlarının durumu göz önünde bulundurulduğunda, alınan önlemlerin işe yaradığını söylemek zor.
“İklim değişikliği gerçektir, bu yüzden yaşam tarzımızı değiştirmeye çalışmalıyız, buna daha iyi uyum sağlamak için davranışlarımızı değiştirmeliyiz” diyen Moudou, bazı insanların onu bir deli olarak gördüğünü, ancak bu insanların çoğu zaman plastik sorununun boyutunu bilmediklerini ve açıklama şansı verildiğinde görüşlerini değiştirebileceklerini söyledi.
Fall ayrıca, bu günlerde, mesajını paylaşmak, yaptığı şeyi anlamak ve saygı duymak için bazen yerel televizyonda kendisini izleyen karısı ve çocuklarının, başlangıçta sahip olmadığı desteğini artık aldığını söylüyor.
2020'de Senegal, bazı plastik ürünleri yasaklayan bir yasa çıkardı. Ancak, sahillerde bulunan çöp dağlarının durumu göz önünde bulundurulduğunda, alınan önlemlerin işe yaradığını söylemek zor.
Her yıl, dünya, bazen su yollarını tıkayan, materyalleri yutabilecek kara ve deniz hayvanlarına zarar veren şaşırtıcı miktarda plastik üretiyor. Bu kirlilik, küresel ısınmanın birincil nedeni olan ve plastik üretiminin sonucu olan tüm sera gazı emisyonlarına ek olarak ortaya çıkıyor.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Norveç'teki GRID-Arendal'a göre, küresel plastik üretiminin 2050 yılına kadar dört kattan fazla artması bekleniyor. Bu nedenle, dünya liderleri bu hafta Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde COP27 olarak bilinen BM iklim zirvesi için toplanırken, Fall da, plastiklerle ilgili mesajının yankı bulmasını umuyor:
"Afrika liderlerinin uyanması ve bu fenomene karşı savaşmak için birlikte çalışması gerekiyor."
Her yıl, dünya, bazen su yollarını tıkayan, materyalleri yutabilecek kara ve deniz hayvanlarına zarar veren şaşırtıcı miktarda plastik üretiyor. Bu kirlilik, küresel ısınmanın birincil nedeni olan ve plastik üretiminin sonucu olan tüm sera gazı emisyonlarına ek olarak ortaya çıkıyor.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Norveç'teki GRID-Arendal'a göre, küresel plastik üretiminin 2050 yılına kadar dört kattan fazla artması bekleniyor. Bu nedenle, dünya liderleri bu hafta Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde COP27 olarak bilinen BM iklim zirvesi için toplanırken, Fall da, plastiklerle ilgili mesajının yankı bulmasını umuyor:
"Afrika liderlerinin uyanması ve bu fenomene karşı savaşmak için birlikte çalışması gerekiyor."