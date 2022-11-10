'Plastik Adam' yıllardır çevre kirliliğiyle mücadele ediyor

© AP Photo / Leo Correa

Senegal'de çoğunlukla 'Plastik Adam' olarak tanınan çevre aktivisti Modou Fall, faaliyetleri ve plastik atıklardan oluşan kıyafetleriyle çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

"Bu bir kostüm değil" diyen Plastik Adamın kıyafetinde, yürürken vücudundan sarkan plastiklerin arasında Fransızca "Plastik torbalara hayır" yazılı bir pankart da bulunuyor.

49 yaşında, üç çocuk babası ve eski bir asker olan Fall, 'bir şeyleri hiç düşünmeden bir yere fırlatan insanların neden olduğu aşırı plastik kirliliğinin ekolojik bir felaket olduğunu' söylüyor:

“Sağlık, okyanus ve nüfus için bir zehir."