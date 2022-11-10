Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221110/1063289462.html
'Plastik Adam' yıllardır çevre kirliliğiyle mücadele ediyor
'Plastik Adam' yıllardır çevre kirliliğiyle mücadele ediyor
Senegalli 'Plastik Adam', ülkesindeki plastik atık sorunu konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T14:46+0300
2022-11-10T14:47+0300
senegal
multimedya
çevre kirliliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063288328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45aafa528d1f772f36a03fd670720b2f.jpg
senegal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063288328_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ee4afd90b23471f5b410c4bbbeece64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, senegal, çevre kirliliği
фото, senegal, çevre kirliliği

'Plastik Adam' yıllardır çevre kirliliğiyle mücadele ediyor

14:46 10.11.2022 (güncellendi: 14:47 10.11.2022)
Abone olTelegram
Senegalli 'Plastik Adam', ülkesindeki plastik atık sorunu konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.
© AP Photo / Leo Correa

Senegal'de çoğunlukla 'Plastik Adam' olarak tanınan çevre aktivisti Modou Fall, faaliyetleri ve plastik atıklardan oluşan kıyafetleriyle çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

"Bu bir kostüm değil" diyen Plastik Adamın kıyafetinde, yürürken vücudundan sarkan plastiklerin arasında Fransızca "Plastik torbalara hayır" yazılı bir pankart da bulunuyor.

49 yaşında, üç çocuk babası ve eski bir asker olan Fall, 'bir şeyleri hiç düşünmeden bir yere fırlatan insanların neden olduğu aşırı plastik kirliliğinin ekolojik bir felaket olduğunu' söylüyor:

“Sağlık, okyanus ve nüfus için bir zehir."

Senegal&#x27;de çoğunlukla &#x27;Plastik Adam&#x27; olarak tanınan çevre aktivisti Modou Fall, faaliyetleri ve plastik atıklardan oluşan kıyafetleriyle çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.&quot;Bu bir kostüm değil&quot; diyen Plastik Adamın kıyafetinde, yürürken vücudundan sarkan plastiklerin arasında Fransızca &quot;Plastik torbalara hayır&quot; yazılı bir pankart da bulunuyor.49 yaşında, üç çocuk babası ve eski bir asker olan Fall, &#x27;bir şeyleri hiç düşünmeden bir yere fırlatan insanların neden olduğu aşırı plastik kirliliğinin ekolojik bir felaket olduğunu&#x27; söylüyor:“Sağlık, okyanus ve nüfus için bir zehir.&quot; - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo / Leo Correa

Senegal'de çoğunlukla 'Plastik Adam' olarak tanınan çevre aktivisti Modou Fall, faaliyetleri ve plastik atıklardan oluşan kıyafetleriyle çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

"Bu bir kostüm değil" diyen Plastik Adamın kıyafetinde, yürürken vücudundan sarkan plastiklerin arasında Fransızca "Plastik torbalara hayır" yazılı bir pankart da bulunuyor.

49 yaşında, üç çocuk babası ve eski bir asker olan Fall, 'bir şeyleri hiç düşünmeden bir yere fırlatan insanların neden olduğu aşırı plastik kirliliğinin ekolojik bir felaket olduğunu' söylüyor:

“Sağlık, okyanus ve nüfus için bir zehir."

© AP Photo / Leo Correa

Son dönemde Senegal'in başkenti Dakar'daki Yarakh Plajı'nda bulunan Fall, yıllardır ülkesindeki şehirleri ziyaret ederek mesajını ulusal düzleme taşıdı ve 2011 yılında Dünya Çevre Günü'nde Plastik Adam olarak göreve başladı.

Fall ayrıca, eğitim kampanyalarıyla farkındalık yaratan, yeniden kullanım ve geri dönüşümü teşvik eden 'Temiz Senegal' adında da bir çevre derneği kurdu.

Son dönemde Senegal&#x27;in başkenti Dakar&#x27;daki Yarakh Plajı&#x27;nda bulunan Fall, yıllardır ülkesindeki şehirleri ziyaret ederek mesajını ulusal düzleme taşıdı ve 2011 yılında Dünya Çevre Günü&#x27;nde Plastik Adam olarak göreve başladı.Fall ayrıca, eğitim kampanyalarıyla farkındalık yaratan, yeniden kullanım ve geri dönüşümü teşvik eden &#x27;Temiz Senegal&#x27; adında da bir çevre derneği kurdu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Leo Correa

Son dönemde Senegal'in başkenti Dakar'daki Yarakh Plajı'nda bulunan Fall, yıllardır ülkesindeki şehirleri ziyaret ederek mesajını ulusal düzleme taşıdı ve 2011 yılında Dünya Çevre Günü'nde Plastik Adam olarak göreve başladı.

Fall ayrıca, eğitim kampanyalarıyla farkındalık yaratan, yeniden kullanım ve geri dönüşümü teşvik eden 'Temiz Senegal' adında da bir çevre derneği kurdu.

© AP Photo / Leo Correa

Fall sahilde yürürken, çocukların ona “Kankurang, Kankurang geliyor" diye bağırdıkları duyuluyor. Senegal ve Gambiya'nın kültürel mirasının bir parçası olan Kankurang, düzen ve adalet sağlayan ruhu simgeliyor ve kötülüğe karşı bir koruyucu olarak kabul ediliyor.

Kankurang, çocuklara plastik kirliliğini anlatıyor ve onları çevreye saygı duymaya çağırıyor.

Fall sahilde yürürken, çocukların ona “Kankurang, Kankurang geliyor&quot; diye bağırdıkları duyuluyor. Senegal ve Gambiya&#x27;nın kültürel mirasının bir parçası olan Kankurang, düzen ve adalet sağlayan ruhu simgeliyor ve kötülüğe karşı bir koruyucu olarak kabul ediliyor.Kankurang, çocuklara plastik kirliliğini anlatıyor ve onları çevreye saygı duymaya çağırıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Leo Correa

Fall sahilde yürürken, çocukların ona “Kankurang, Kankurang geliyor" diye bağırdıkları duyuluyor. Senegal ve Gambiya'nın kültürel mirasının bir parçası olan Kankurang, düzen ve adalet sağlayan ruhu simgeliyor ve kötülüğe karşı bir koruyucu olarak kabul ediliyor.

Kankurang, çocuklara plastik kirliliğini anlatıyor ve onları çevreye saygı duymaya çağırıyor.

© AP Photo / Leo Correa

“İklim değişikliği gerçektir, bu yüzden yaşam tarzımızı değiştirmeye çalışmalıyız, buna daha iyi uyum sağlamak için davranışlarımızı değiştirmeliyiz” diyen Moudou, bazı insanların onu bir deli olarak gördüğünü, ancak bu insanların çoğu zaman plastik sorununun boyutunu bilmediklerini ve açıklama şansı verildiğinde görüşlerini değiştirebileceklerini söyledi.

Fall ayrıca, bu günlerde, mesajını paylaşmak, yaptığı şeyi anlamak ve saygı duymak için bazen yerel televizyonda kendisini izleyen karısı ve çocuklarının, başlangıçta sahip olmadığı desteğini artık aldığını söylüyor.

2020'de Senegal, bazı plastik ürünleri yasaklayan bir yasa çıkardı. Ancak, sahillerde bulunan çöp dağlarının durumu göz önünde bulundurulduğunda, alınan önlemlerin işe yaradığını söylemek zor.

“İklim değişikliği gerçektir, bu yüzden yaşam tarzımızı değiştirmeye çalışmalıyız, buna daha iyi uyum sağlamak için davranışlarımızı değiştirmeliyiz” diyen Moudou, bazı insanların onu bir deli olarak gördüğünü, ancak bu insanların çoğu zaman plastik sorununun boyutunu bilmediklerini ve açıklama şansı verildiğinde görüşlerini değiştirebileceklerini söyledi.Fall ayrıca, bu günlerde, mesajını paylaşmak, yaptığı şeyi anlamak ve saygı duymak için bazen yerel televizyonda kendisini izleyen karısı ve çocuklarının, başlangıçta sahip olmadığı desteğini artık aldığını söylüyor.2020&#x27;de Senegal, bazı plastik ürünleri yasaklayan bir yasa çıkardı. Ancak, sahillerde bulunan çöp dağlarının durumu göz önünde bulundurulduğunda, alınan önlemlerin işe yaradığını söylemek zor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Leo Correa

“İklim değişikliği gerçektir, bu yüzden yaşam tarzımızı değiştirmeye çalışmalıyız, buna daha iyi uyum sağlamak için davranışlarımızı değiştirmeliyiz” diyen Moudou, bazı insanların onu bir deli olarak gördüğünü, ancak bu insanların çoğu zaman plastik sorununun boyutunu bilmediklerini ve açıklama şansı verildiğinde görüşlerini değiştirebileceklerini söyledi.

Fall ayrıca, bu günlerde, mesajını paylaşmak, yaptığı şeyi anlamak ve saygı duymak için bazen yerel televizyonda kendisini izleyen karısı ve çocuklarının, başlangıçta sahip olmadığı desteğini artık aldığını söylüyor.

2020'de Senegal, bazı plastik ürünleri yasaklayan bir yasa çıkardı. Ancak, sahillerde bulunan çöp dağlarının durumu göz önünde bulundurulduğunda, alınan önlemlerin işe yaradığını söylemek zor.

© AP Photo / Leo Correa

Her yıl, dünya, bazen su yollarını tıkayan, materyalleri yutabilecek kara ve deniz hayvanlarına zarar veren şaşırtıcı miktarda plastik üretiyor. Bu kirlilik, küresel ısınmanın birincil nedeni olan ve plastik üretiminin sonucu olan tüm sera gazı emisyonlarına ek olarak ortaya çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Norveç'teki GRID-Arendal'a göre, küresel plastik üretiminin 2050 yılına kadar dört kattan fazla artması bekleniyor. Bu nedenle, dünya liderleri bu hafta Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde COP27 olarak bilinen BM iklim zirvesi için toplanırken, Fall da, plastiklerle ilgili mesajının yankı bulmasını umuyor:

"Afrika liderlerinin uyanması ve bu fenomene karşı savaşmak için birlikte çalışması gerekiyor."

Her yıl, dünya, bazen su yollarını tıkayan, materyalleri yutabilecek kara ve deniz hayvanlarına zarar veren şaşırtıcı miktarda plastik üretiyor. Bu kirlilik, küresel ısınmanın birincil nedeni olan ve plastik üretiminin sonucu olan tüm sera gazı emisyonlarına ek olarak ortaya çıkıyor.Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Norveç&#x27;teki GRID-Arendal&#x27;a göre, küresel plastik üretiminin 2050 yılına kadar dört kattan fazla artması bekleniyor. Bu nedenle, dünya liderleri bu hafta Mısır&#x27;ın Şarm El-Şeyh kentinde COP27 olarak bilinen BM iklim zirvesi için toplanırken, Fall da, plastiklerle ilgili mesajının yankı bulmasını umuyor:&quot;Afrika liderlerinin uyanması ve bu fenomene karşı savaşmak için birlikte çalışması gerekiyor.&quot; - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo / Leo Correa

Her yıl, dünya, bazen su yollarını tıkayan, materyalleri yutabilecek kara ve deniz hayvanlarına zarar veren şaşırtıcı miktarda plastik üretiyor. Bu kirlilik, küresel ısınmanın birincil nedeni olan ve plastik üretiminin sonucu olan tüm sera gazı emisyonlarına ek olarak ortaya çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Norveç'teki GRID-Arendal'a göre, küresel plastik üretiminin 2050 yılına kadar dört kattan fazla artması bekleniyor. Bu nedenle, dünya liderleri bu hafta Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde COP27 olarak bilinen BM iklim zirvesi için toplanırken, Fall da, plastiklerle ilgili mesajının yankı bulmasını umuyor:

"Afrika liderlerinin uyanması ve bu fenomene karşı savaşmak için birlikte çalışması gerekiyor."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала