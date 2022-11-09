https://sputniknews.com.tr/20221109/twitter-ganadaki-afrika-ofisinin-calisanlarini-isten-cikardi-1063255027.html

Twitter, Gana'daki Afrika ofisinin çalışanlarını işten çıkardı

Twitter, Gana'daki Afrika ofisinin çalışanlarını işten çıkardı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter, Gana'daki Afrika ofisinin neredeyse tüm çalışanlarının işine son... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T19:29+0300

2022-11-09T19:29+0300

2022-11-09T19:29+0300

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BBC'nin haberine göre, şirket, Gana'da geçen sene açılan ofisinde çalışan yaklaşık 20 kişinin işine son vererek geriye tek kişi bıraktı.Twitter'ın Personel Hizmetleri Direktörü Fidelma Callaghan, çalışanlara gönderdiği e-postada, "Şirket, maliyetleri düşürme ihtiyacının bir sonucu olarak faaliyetlerini yeniden organize ediyor" ifadesini kullandı.İşlerine son verildiğine dair e-postalar, çalışanlarının kurumsal e-posta adresleri kapatıldığı için kişisel hesaplarına gönderildi.Twitter yönetimi, işten çıkarmaların 4 Kasım'da başlayacağına dair çalışanlarına e-posta göndermiş ancak çalışanları bu tarihten önce başka iş aramamaları konusunda uyarmıştı.Twitter, Nisan 2021'de, Afrika kıtası ofisini Gana'da açmıştı.Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler, daha önce basında yer almıştı.Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevlerine son vermişti.Twitter'ın, hafta sonu Hindistan'daki çalışanlarının yüzde 90'ını işten çıkardığı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221109/elon-musk-twitteri-satin-almasinin-ardindan-395-milyar-dolarlik-daha-tesla-hissesi-satti-1063222317.html

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