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Turizm firması karıştırdı: Madrid yerine yanlışlıkla Mardin'e gittiler
Turizm firması karıştırdı: Madrid yerine yanlışlıkla Mardin'e gittiler
Rusya'da bir turizm acentesi, İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek müşterilerini, isim karışıklığı sonucu Mardin'e gönderdi. Geceyi kentte geçiren turistler... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T10:36+0300
2022-11-09T10:45+0300
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Rusya'da bir turizm acentesi İstanbul aktarmalı İspanya'nın başkenti Madrid'e göndereceği müşterilerini yanlışlıkla Mardin'e yolladı.Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, müşteriler Madrid yerine Mardin'e geldiklerini havalimanında fark etti.Turizmci Bekir Falay, yaşanan karışıklığı şöyle anlattı: Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu da turistlerin bu yanlışlığa şaşırmalarına karşın Mardin'i çok beğendiklerini söyledi.Turistlerin ertesi gün kentten ayrıldıkları ve İstanbul aktarmalı Madrid uçağına bindikleri belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/antalyaya-hava-yoluyla-gelen-turist-sayisi-12-milyon-743-bin-oldu-1062943099.html
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rusya, türkiye, turizm, turist, madrid, mardin, uçak, uçak seferi, uçak seferleri
rusya, türkiye, turizm, turist, madrid, mardin, uçak, uçak seferi, uçak seferleri

Turizm firması karıştırdı: Madrid yerine yanlışlıkla Mardin'e gittiler

10:36 09.11.2022 (güncellendi: 10:45 09.11.2022)
© AAMardin
Mardin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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Rusya'da bir turizm acentesi, İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek müşterilerini, isim karışıklığı sonucu Mardin'e gönderdi. Geceyi kentte geçiren turistler bir sonraki gün Madrid'e uçtu.
Rusya'da bir turizm acentesi İstanbul aktarmalı İspanya'nın başkenti Madrid'e göndereceği müşterilerini yanlışlıkla Mardin'e yolladı.
Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, müşteriler Madrid yerine Mardin'e geldiklerini havalimanında fark etti.
Turizmci Bekir Falay, yaşanan karışıklığı şöyle anlattı:
"Rusya'dan bir talep geliyor Madrid'e gitmek üzere. Oradaki acente Madrid yerine İstanbul aktarmalı Mardin biletini kesiyor. Müşteriler Mardin'e geldiklerinde beklemedikleri bir sürprizle karşılaşıyorlar ve hayretler içinde kalıyorlar. Biz turistleri bu karışıklığa rağmen çok iyi ağırladık. Çok güzel bir gün geçirdiler."
Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu da turistlerin bu yanlışlığa şaşırmalarına karşın Mardin'i çok beğendiklerini söyledi.
Turistlerin ertesi gün kentten ayrıldıkları ve İstanbul aktarmalı Madrid uçağına bindikleri belirtildi.
Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
YAŞAM
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyon 743 bin oldu
1 Kasım, 16:21
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