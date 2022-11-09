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https://sputniknews.com.tr/20221109/tarihte-bilinen-ilk-cumle-bir-taragin-uzerinde-bulundu-bitlerini-kokunden-soksun-1063243821.html
Tarihte bilinen ilk yazılı cümle, bir tarağın üzerinde bulundu: 'Bitlerinin kökünü kazısın'
Tarihte bilinen ilk yazılı cümle, bir tarağın üzerinde bulundu: 'Bitlerinin kökünü kazısın'
Araştırmacılar, İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye ve Ürdün'ün bazı kısımlarını kapsadığı düşünülen topraklarda yaşayan Kenanlıların antik dilinde yazılmış ilk... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T15:03+0300
2022-11-09T15:37+0300
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MÖ 1700'lü yıllara dayanan küçük bir fildişi tarağın üzerinde bulunan yazıtı tercüme eden araştırmacılar, "Bu fildişi tarak, saç ve sakal bitlerini kökünden söksün" cümlesini ortaya çıkardı.Fildişi tarağı İsrail'deki Tel Lachish'te bulan ekip, bunun sakal bitlerini yok etmek için bir büyü olduğunu açıkladı. Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Profesör Yosef Garfinkel, "Bu, İsrail'de Kenan dilinde bulunan ilk cümle. İnsanın yazma yeteneği tarihinde bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.'Alfabenin günlük aktivitelerde kullanımının doğrudan kanıtı'Tarak 2017'de bulunduğu halde, bu yılın başlarında son işleme sırasında fark edildi ve Sami epigrafist Dr Daniel Vainstub tarafından deşifre edildi. 17 Kenan harfinden ve yedi kelimeden oluşan metinle ilgili olarak konuşan Profesör Garfinkel, "Suriye Ugarit'te Kenanlılar var, ancak bugüne kadar kullanılan alfabeyle değil, farklı bir alfabeyle yazıyorlardı. Kenan şehirlerinden Mısır belgelerinde, Akadca yazılmış Amarna mektuplarında ve İbranice İncil'de bahsediliyor. Tarak yazısı, yaklaşık 3700 yıl önce alfabenin günlük aktivitelerde kullanımının doğrudan kanıtı" dedi.Sadece 3.5 santime 2.5 santim boyutlarında olan tarağın her iki tarafında da dişleri var. Tarağın dişleri ise büyük ölçüde kırılmış durumda.Malzemesi nedeniyle muhtemelen ithal edilmiş lüks bir ürün olan tarak, bugün de saç biti tedavisi için kullanılan ince dişli taraklarla benzerlik taşıyor. Mikroskop kullanarak tarağın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çeken ekip, tarak üzerinde hala mevcut olan bazı bit kalıntıları buldu. Öte yandan, tarağın varsayılan kökenleri göz önüne alındığında, bitlerin toplumun üst sınıfları arasında bile bir sorun olduğunun bir işareti olduğu düşünülüyor. Lachish kenti, büyük bir Kenan şehir devletiydi ve İncil krallığı olan Yahuda'daki en önemli ikinci şehirdi. Bugüne kadar, Lachish'te, İsrail'deki diğer herhangi bir yerleşim yerinden daha fazla olmak üzere, hiçbir zaman tam olarak olmasa da 10 Kenan yazıtı bulundu.
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israil, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, bit
israil, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, bit

Tarihte bilinen ilk yazılı cümle, bir tarağın üzerinde bulundu: 'Bitlerinin kökünü kazısın'

15:03 09.11.2022 (güncellendi: 15:37 09.11.2022)
© AAKeşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi
Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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Araştırmacılar, İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye ve Ürdün'ün bazı kısımlarını kapsadığı düşünülen topraklarda yaşayan Kenanlıların antik dilinde yazılmış ilk cümleyi tercüme etti.
MÖ 1700'lü yıllara dayanan küçük bir fildişi tarağın üzerinde bulunan yazıtı tercüme eden araştırmacılar, "Bu fildişi tarak, saç ve sakal bitlerini kökünden söksün" cümlesini ortaya çıkardı.
Fildişi tarağı İsrail'deki Tel Lachish'te bulan ekip, bunun sakal bitlerini yok etmek için bir büyü olduğunu açıkladı. Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Profesör Yosef Garfinkel, "Bu, İsrail'de Kenan dilinde bulunan ilk cümle. İnsanın yazma yeteneği tarihinde bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

'Alfabenin günlük aktivitelerde kullanımının doğrudan kanıtı'

Tarak 2017'de bulunduğu halde, bu yılın başlarında son işleme sırasında fark edildi ve Sami epigrafist Dr Daniel Vainstub tarafından deşifre edildi.
17 Kenan harfinden ve yedi kelimeden oluşan metinle ilgili olarak konuşan Profesör Garfinkel, "Suriye Ugarit'te Kenanlılar var, ancak bugüne kadar kullanılan alfabeyle değil, farklı bir alfabeyle yazıyorlardı. Kenan şehirlerinden Mısır belgelerinde, Akadca yazılmış Amarna mektuplarında ve İbranice İncil'de bahsediliyor. Tarak yazısı, yaklaşık 3700 yıl önce alfabenin günlük aktivitelerde kullanımının doğrudan kanıtı" dedi.
Sadece 3.5 santime 2.5 santim boyutlarında olan tarağın her iki tarafında da dişleri var. Tarağın dişleri ise büyük ölçüde kırılmış durumda.
Malzemesi nedeniyle muhtemelen ithal edilmiş lüks bir ürün olan tarak, bugün de saç biti tedavisi için kullanılan ince dişli taraklarla benzerlik taşıyor.
Mikroskop kullanarak tarağın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çeken ekip, tarak üzerinde hala mevcut olan bazı bit kalıntıları buldu. Öte yandan, tarağın varsayılan kökenleri göz önüne alındığında, bitlerin toplumun üst sınıfları arasında bile bir sorun olduğunun bir işareti olduğu düşünülüyor.
Lachish kenti, büyük bir Kenan şehir devletiydi ve İncil krallığı olan Yahuda'daki en önemli ikinci şehirdi. Bugüne kadar, Lachish'te, İsrail'deki diğer herhangi bir yerleşim yerinden daha fazla olmak üzere, hiçbir zaman tam olarak olmasa da 10 Kenan yazıtı bulundu.
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