Taha Akyol: İktidar uygun ortam yaratmaya ve Öcalan’ı devreye sokmaya çalışacak

Görülmüştür ki, HDP seçmeni sandığa gitmemesi iktidar lehine olur… Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimleri için de temel stratejilerinden biri, 6 milyon civarındaki HDP’li seçmenin, Öcalan’ın deyişiyle “tarafsız” kalmasını, sandığa gitmemesi sağlamak olacaktır. Bu olursa cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan’ın kazanması kolaylaşır… Görülmüştür ki, HDP seçmeni sandığa gitmemesi iktidar lehine olur… Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimleri için de temel stratejilerinden biri, 6 milyon civarındaki HDP’li seçmenin, Öcalan’ın deyişiyle “tarafsız” kalmasını, sandığa gitmemesi sağlamak olacaktır. Bu olursa cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan’ın kazanması kolaylaşır…

Bunu sağlamak için nasıl çalışacağı belli. Muhalefeti “terör işbirlikçisi” diye suçlayarak, HDP’yi “gizli 7. Ortak” gibi göstererek bir taraftan milliyetçi oyları çekmeye çalışmak, diğer taraftan “biz öyle değiliz” tepkisiyle Altılı Masa’nın HDP’ye karşı düşmanca davranmasını sağlamak… Muhalif tavrını sürdüren Demirtaş’ı “Kürt değil” falan diyerek Kürt seçmen nazarında etkisizleştirmeye çalışmak… Bunu sağlamak için nasıl çalışacağı belli. Muhalefeti “terör işbirlikçisi” diye suçlayarak, HDP’yi “gizli 7. Ortak” gibi göstererek bir taraftan milliyetçi oyları çekmeye çalışmak, diğer taraftan “biz öyle değiliz” tepkisiyle Altılı Masa’nın HDP’ye karşı düşmanca davranmasını sağlamak… Muhalif tavrını sürdüren Demirtaş’ı “Kürt değil” falan diyerek Kürt seçmen nazarında etkisizleştirmeye çalışmak…

Bunlar kolay olmayacak. Zira HDP tabanı ile iktidar bloku arasındaki ayrışma çok sert… Bunun kanıtı, Öcalan’ın ‘tarafsızlık’ çağrısına rağmen HDP’li seçmenin sandığa giderek önemli ölçüde Millet İttifakı’nın adayı İmamoğlu’na oy vermesidir. Bunlar kolay olmayacak. Zira HDP tabanı ile iktidar bloku arasındaki ayrışma çok sert… Bunun kanıtı, Öcalan’ın ‘tarafsızlık’ çağrısına rağmen HDP’li seçmenin sandığa giderek önemli ölçüde Millet İttifakı’nın adayı İmamoğlu’na oy vermesidir.