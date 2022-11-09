https://sputniknews.com.tr/20221109/sosyal-medya-dolandiricilarina-operasyon-47-gozalti-1063224093.html

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 47 gözaltı

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 47 gözaltı

Ankara merkezli 11 ilde yapılan operasyonda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirip, arkadaş gruplarına yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T09:24+0300

2022-11-09T09:24+0300

2022-11-09T09:24+0300

türkiye

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dolandırıcılık

sosyal medya

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Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, "bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 ilde 58 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 58 şüpheliden 47'si gözaltına alınırken çok sayıda cep telefonu, sim kart ve bilgisayara el konuldu.Şüphelilerin, vatandaşların sosyal medya hesaplarını "haklarında şikayet varmış gibi" algı oluşturduktan sonra gönderdikleri linklerle ele geçirdiği ve daha sonra bu hesaplardan arkadaş gruplarına yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yolla çok sayıda kişiyi toplam 79 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.Ankara'ya getirilen şüphelilerin sorgusunun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220812/smali-cocugun-adiyla-dolandirdi-serbest-birakildi-1059858059.html

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