https://sputniknews.com.tr/20221109/salincak-ipi-boynuna-dolanan-cocuk-hayatini-kaybetti--1063247400.html

Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da 11 yaşındaki çocuk, bindiği salıncaktaki ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T15:54+0300

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yaşam

salıncak

ip

çocuk

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Edinilen bilgiye göre Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde yaşanan olayda, A. K. bahçelerindeki salıncağa bindi.Nu sırada salıncağın ipinin dolanması sonucu boğulan çocuk çevredekilerin yardımı ile dolandığı ipten kurtarılarak hemen hastaneye kaldırıldı.Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan A. K. hayatını kaybetti.Otopsi işlemeleri tamamlanan çocuğun cenazesi Ayvalı Mahallesinde ki mezarlıkta defnedilirken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

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salıncak, ip, çocuk