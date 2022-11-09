https://sputniknews.com.tr/20221109/salincak-ipi-boynuna-dolanan-cocuk-hayatini-kaybetti--1063247400.html
Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti
Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti
Malatya'da 11 yaşındaki çocuk, bindiği salıncaktaki ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T15:54+0300
2022-11-09T15:54+0300
2022-11-09T15:54+0300
yaşam
salıncak
ip
çocuk
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Edinilen bilgiye göre Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde yaşanan olayda, A. K. bahçelerindeki salıncağa bindi.Nu sırada salıncağın ipinin dolanması sonucu boğulan çocuk çevredekilerin yardımı ile dolandığı ipten kurtarılarak hemen hastaneye kaldırıldı.Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan A. K. hayatını kaybetti.Otopsi işlemeleri tamamlanan çocuğun cenazesi Ayvalı Mahallesinde ki mezarlıkta defnedilirken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.
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salıncak, ip, çocuk
Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti
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Malatya'da 11 yaşındaki çocuk, bindiği salıncaktaki ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde yaşanan olayda, A. K. bahçelerindeki salıncağa bindi.
Nu sırada salıncağın ipinin dolanması sonucu boğulan çocuk çevredekilerin yardımı ile dolandığı ipten kurtarılarak hemen hastaneye kaldırıldı.
Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan A. K. hayatını kaybetti.
Otopsi işlemeleri tamamlanan çocuğun cenazesi Ayvalı Mahallesinde ki mezarlıkta defnedilirken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.