Sabah yazarı: Türkiye'de, yakın ve orta gelecekte gıda, enerji veya su krizi yok

Dünyada bunlar olurken iç siyasette de durum çok fazla değişmiyor. Cumhurbaşkanıher gün yeni bir açılış yaparken rakipleri ise birbirinin saçını başını yolacak seviyeye geldi. Hasankeyf- Gercüş Tüneli'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanıdedi.

Evet gerçekten dünyanın girdiği bu derin kriz de 2009'da olduğu gibiın başarılı hamleleri sayesinde Türkiye'yi yine teğet geçecek gibi duruyor. Türkiye'de, yakın ve orta gelecekte gıda, enerji veya su krizi yok. Çok basit görünse de dünyadan temel farkımız bu.