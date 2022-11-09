https://sputniknews.com.tr/20221109/sabah-yazari-turkiyede-yakin-ve-orta-gelecekte-gida-enerji-veya-su-krizi-yok-1063224865.html
Sabah yazarı: Türkiye'de, yakın ve orta gelecekte gıda, enerji veya su krizi yok
Sabah yazarı: Türkiye'de, yakın ve orta gelecekte gıda, enerji veya su krizi yok
Sabah gazetesi köşe yazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'de, yakın ve orta gelecekte gıda, enerji veya su krizi yok. Çok basit görünse de dünyadan temel farkımız bu"... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T10:02+0300
2022-11-09T10:02+0300
2022-11-09T10:02+0300
türkiye
türkiye
sabah gazetesi
mehmet barlas
su
enerji
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Mehmet Barlas'ın 'PKK ve FETÖ’nün hamisi İsveç’in işi zor' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
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türkiye, sabah gazetesi, mehmet barlas, su, enerji
türkiye, sabah gazetesi, mehmet barlas, su, enerji
Sabah yazarı: Türkiye'de, yakın ve orta gelecekte gıda, enerji veya su krizi yok
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Sabah gazetesi köşe yazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'de, yakın ve orta gelecekte gıda, enerji veya su krizi yok. Çok basit görünse de dünyadan temel farkımız bu" ifadelerini kullandı.
Mehmet Barlas'ın 'PKK ve FETÖ’nün hamisi İsveç’in işi zor' başlıklı yazısının
ilgili kısmı şöyle:
Dünyada bunlar olurken iç siyasette de durum çok fazla değişmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
her gün yeni bir açılış yaparken rakipleri ise birbirinin saçını başını yolacak seviyeye geldi. Hasankeyf- Gercüş Tüneli'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme konusundaki çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız"
dedi.
Evet gerçekten dünyanın girdiği bu derin kriz de 2009'da olduğu gibi Erdoğan'
ın başarılı hamleleri sayesinde Türkiye'yi yine teğet geçecek gibi duruyor. Türkiye'de, yakın ve orta gelecekte gıda, enerji veya su krizi yok. Çok basit görünse de dünyadan temel farkımız bu.