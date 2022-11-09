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https://sputniknews.com.tr/20221109/rusya-geleneksel-aile-degerlerini-guclendirecek-ve-tesvik-edecek-1063255719.html
Rusya, geleneksel aile değerlerini güçlendirecek ve teşvik edecek
Rusya, geleneksel aile değerlerini güçlendirecek ve teşvik edecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, evlilik müessesesinin kadın-erkek birliği olarak korunması da dahil ülkede geleneksel aile değerlerinin güçlendirilmesini... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T20:17+0300
2022-11-09T20:45+0300
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rusya
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'Rusya'nın Geleneksek Manevi ve Ahlaki Değerlerinin Korunmasına ve Güçlendirilmesine İlişkin Devlet Politikası Esaslarının Onaylanması Hakkında' başlıklı kararname uyarınca 'Rusya'nın geleneksel manevi ve ahlaki değerlerinin, kültürel ve tarihsel hafızasının korunması' olarak tanımlanan stratejik ulusal önceliğin yerine getirilmesi, söz konusu devlet politikasındaki görevlerin yerine getirilmesini öngörüyor.Putin, kararnamede bu görevleri evlilik müessesesinin kadın-erkek birliği olarak korunması da dahil ülkede geleneksel aile değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, nesiller arası devamlılığın sağlanması, ileri yaştaki nesil için hak ettiği yaşamın temin edilmesi, Rusya halkının korunmasıyla ilgili konseptin oluşturulması olarak belirledi.'Çocuklarımıza kadın ve erkekten başka bir cinsiyet daha olduğunun öğretilmesini istiyor muyuz?'Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaların imza töreninde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Batı'nın dayatmalarına karşı koyarak kendi geleneksel değerlerini korumaya devam edeceğini vurgulamıştı.Rusya lideri, “Rusya’da anne ve babanın yerine bir numaralı ebeveyn, iki numaralı ebeveyn ve üç numaralı ebeveyn mi olsun istiyoruz gerçekten? Okullarımızda birinci sınıftan başlayarak çocuklarımıza, yok oluşa götürecek sapkınlıkların kabul ettirilmesini, onlara kadın ve erkekten başka bir cinsiyet daha olduğunu ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olabileceklerinin öğretilmesini biz istiyor muyuz acaba? Ülkemiz ve çocuklarımız için böyle şeyler istiyor muyuz gerçekten? Bizim için bu kabul edilemez. Rusya’nın kendi geleceği başka bir yerde ve Batı’nın değerleri bize göre yabancı. Batı’dakiler ahlaki değerleri, dini gelenekleri ve aile değerlerini radikal bir biçimde reddetmeye başladılar. Biz ülkemiz ve çocuklarımız için bunları istemiyoruz. Bizim için bunlar kabul edilebilir değil. Geleceğimiz böyle değil" demişti.
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Rusya, geleneksel aile değerlerini güçlendirecek ve teşvik edecek

20:17 09.11.2022 (güncellendi: 20:45 09.11.2022)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Multimedya arşivine gidinRusya'da evlilik
Rusya'da evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, evlilik müessesesinin kadın-erkek birliği olarak korunması da dahil ülkede geleneksel aile değerlerinin güçlendirilmesini ve teşvik edilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
'Rusya'nın Geleneksek Manevi ve Ahlaki Değerlerinin Korunmasına ve Güçlendirilmesine İlişkin Devlet Politikası Esaslarının Onaylanması Hakkında' başlıklı kararname uyarınca 'Rusya'nın geleneksel manevi ve ahlaki değerlerinin, kültürel ve tarihsel hafızasının korunması' olarak tanımlanan stratejik ulusal önceliğin yerine getirilmesi, söz konusu devlet politikasındaki görevlerin yerine getirilmesini öngörüyor.

Putin, kararnamede bu görevleri evlilik müessesesinin kadın-erkek birliği olarak korunması da dahil ülkede geleneksel aile değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, nesiller arası devamlılığın sağlanması, ileri yaştaki nesil için hak ettiği yaşamın temin edilmesi, Rusya halkının korunmasıyla ilgili konseptin oluşturulması olarak belirledi.

'Çocuklarımıza kadın ve erkekten başka bir cinsiyet daha olduğunun öğretilmesini istiyor muyuz?'

Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaların imza töreninde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Batı'nın dayatmalarına karşı koyarak kendi geleneksel değerlerini korumaya devam edeceğini vurgulamıştı.

Rusya lideri, “Rusya’da anne ve babanın yerine bir numaralı ebeveyn, iki numaralı ebeveyn ve üç numaralı ebeveyn mi olsun istiyoruz gerçekten? Okullarımızda birinci sınıftan başlayarak çocuklarımıza, yok oluşa götürecek sapkınlıkların kabul ettirilmesini, onlara kadın ve erkekten başka bir cinsiyet daha olduğunu ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olabileceklerinin öğretilmesini biz istiyor muyuz acaba? Ülkemiz ve çocuklarımız için böyle şeyler istiyor muyuz gerçekten? Bizim için bu kabul edilemez. Rusya’nın kendi geleceği başka bir yerde ve Batı’nın değerleri bize göre yabancı. Batı’dakiler ahlaki değerleri, dini gelenekleri ve aile değerlerini radikal bir biçimde reddetmeye başladılar. Biz ülkemiz ve çocuklarımız için bunları istemiyoruz. Bizim için bunlar kabul edilebilir değil. Geleceğimiz böyle değil" demişti.
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