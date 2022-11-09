https://sputniknews.com.tr/20221109/rusya-disisleri-tahil-anlasmasinin-rusya-kisminin-uygulanmasinda-ilerleme-olmadigi-icin-uzgunuz-1063248604.html

Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasında ilerleme olmadığı için üzgünüz

Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasında ilerleme olmadığı için üzgünüz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmının uygulanmasında ilerleme olmadığından üzüntü... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T16:23+0300

2022-11-09T16:23+0300

2022-11-09T17:17+0300

mariya zaharova

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tahıl

anlaşma

müzakere

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Bugünkü basın toplantısında gazetecilere konuya ilişkin açıklama yapan Zaharova, “Karadeniz anlaşmasının Rusya tarafında hala ilerleme kaydedilmediği için üzgünüz. AB (Avrupa Birliği), gübre ve tarım ürünlerimizin dünya pazarlarına çıkışını engellemeye devam ediyor. Tahıl anlaşmasının uzatımı sırasında bunu dikkate alacağız” diye konuştu.Sözcü ayrıca anlaşmanın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önerdiği üzere paket anlaşma olduğunu da sözlerine ekledi.‘Rusya Ukrayna ile müzakereden vazgeçmiş değil, gerçekleri göz önünde bulundurarak müzakere edecek’Rusya’nın Ukrayna ile müzakere sürecinden vazgeçmediğine dikkat çeken Zaharova, “Önceden de olduğu gibi müzakerelere açığız. Müzakerelerden asla vazgeçmedik, elbette şu anda gelişmekte olan gerçekleri göz önünde bulundurarak müzakere etmeye hazırız” diye konuştu.‘Kuzey Kore’nin Rusya’ya mühimmat tedarik ettiği açıklamaları uydurma’Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna’da kullanması için gizlice mühimmat tedarik ettiği yönündeki iddiaları yorumlayan Zaharova, söz konusu açıklamaların yalandan ibaret olduğunu açıkladı.“Amerikalı temsilcilerin söylediği her şeyin baştan sona yalan ve Batı'nın Rusya hakkında yaydığı yalan ve spekülasyonların bir başka örneği olduğundan bu iddialar ile ilgili mantıklı herhangi bir gerekçe sunulamadı ve sunulamazdı” diyen Zaharova, ABD’nin yeni yaptırımlar için bahane uydurduklarını dile getirdi.‘Bulgaristan'ın Kiev'e askeri yardım sağlama kararını bir başka düşmanca saldırı olarak değerlendiriyoruz’Bulgaristan parlamentosunun Ukrayna’ya askeri yardım sağlama kararına da değinen Zaharova şu açıklamada bulundu: “Bulgaristan Ulusal Meclisi'nin Ukrayna'ya askeri ve askeri-teknik destek sağlama kararını, halihazırda içler acısı durumda olan ikili ilişkilerin daha da bozulmasına yol açacak ülkemize yönelik bir başka düşmanca saldırı olarak değerlendiriyoruz.”

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mariya zaharova, rusya, ukrayna, tahıl, anlaşma, müzakere