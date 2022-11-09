https://sputniknews.com.tr/20221109/putin-pasinyan-ile-23-kasimda-erivanda-duzenlenecek-kgao-zirvesinin-hazirliklarini-gorustu-1063256874.html
Putin, Paşinyan ile 23 Kasım’da Erivan’da düzenlenecek KGAÖ zirvesinin hazırlıklarını görüştü
Putin, Paşinyan ile 23 Kasım’da Erivan’da düzenlenecek KGAÖ zirvesinin hazırlıklarını görüştü
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde 23 Kasım’da Ermenistan’ın... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T20:18+0300
2022-11-09T20:18+0300
2022-11-09T20:19+0300
dünya
vladimir putin
nikol paşinyan
rusya
ermenistan
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Kremlin’in yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. Bu yıl Ermenistan tarafının başkanlığında 23 Kasım'da Erivan'da yapılacak olan KGAÖ Toplu Güvenlik Konseyi'nin sıradaki toplantısı ile ilgili hazırlık konuları ele alındı” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20211126/kremlin-putin-aliyev-ve-pasinyan-ortak-basin-aciklamasi-yapti-1051188328.html
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vladimir putin, nikol paşinyan, rusya, ermenistan
vladimir putin, nikol paşinyan, rusya, ermenistan
Putin, Paşinyan ile 23 Kasım’da Erivan’da düzenlenecek KGAÖ zirvesinin hazırlıklarını görüştü
20:18 09.11.2022 (güncellendi: 20:19 09.11.2022) Abone ol
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde 23 Kasım’da Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenecek olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesinin hazırlıklarını ele aldığı bildirildi.
Kremlin’in yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. Bu yıl Ermenistan tarafının başkanlığında 23 Kasım'da Erivan'da yapılacak olan KGAÖ Toplu Güvenlik Konseyi'nin sıradaki toplantısı ile ilgili hazırlık konuları ele alındı” ifadelerine yer verildi.