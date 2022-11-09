https://sputniknews.com.tr/20221109/putin-pasinyan-ile-23-kasimda-erivanda-duzenlenecek-kgao-zirvesinin-hazirliklarini-gorustu-1063256874.html

Putin, Paşinyan ile 23 Kasım’da Erivan’da düzenlenecek KGAÖ zirvesinin hazırlıklarını görüştü

Putin, Paşinyan ile 23 Kasım’da Erivan’da düzenlenecek KGAÖ zirvesinin hazırlıklarını görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde 23 Kasım’da Ermenistan’ın... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T20:18+0300

2022-11-09T20:18+0300

2022-11-09T20:19+0300

dünya

vladimir putin

nikol paşinyan

rusya

ermenistan

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Kremlin’in yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. Bu yıl Ermenistan tarafının başkanlığında 23 Kasım'da Erivan'da yapılacak olan KGAÖ Toplu Güvenlik Konseyi'nin sıradaki toplantısı ile ilgili hazırlık konuları ele alındı” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20211126/kremlin-putin-aliyev-ve-pasinyan-ortak-basin-aciklamasi-yapti-1051188328.html

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