https://sputniknews.com.tr/20221109/putin-191-rus-enerji-sirketindeki-yabancilara-ait-hisselerle-islem-yapilmasini-yasakladi-1063249805.html

Putin, 191 Rus enerji şirketindeki yabancılara ait hisselerle işlem yapılmasını yasakladı

Putin, 191 Rus enerji şirketindeki yabancılara ait hisselerle işlem yapılmasını yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 191 Rus enerji şirketinde yabancılara ait olan hisselerle işlem yapılmasını yasaklayan ve bu tür işlemleri özel izne tabi... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T16:57+0300

2022-11-09T16:57+0300

2022-11-09T16:57+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

hisse

enerji

kararname

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Putin'in imzaladığı kararnameye göre listede enerji şirketleri için ekipman üreten firmaların yanı sıra bu ekipmanların teknik bakım ve onarım hizmetlerini sunan şirketler, termal ve elektrik enerjisi üreticileri ve tedarikçileri, petrol ürünleri ve ham petrol işleme şirketleri yer aldı.Listede Unipro, Enel Russia, Fortum, TGK-1, T Plus, Schneider Electric Russia gibi şirketler ön plana çıkarken Putin'in cuma günü Rus 'Nefteservisnıye Tehnologii' şirketinin hisselerini satın almasına izin verdiği ABD'li Baker Hughes şirketi de dikkat çekti.Putin, 5 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle Rusya'nın stratejik şirketleri ve iştirakleri, Sahalin 1 projesi, Haryaginsk petrol yatağı, yeraltı kaynakları kullanıcısı önemli şirketler ve Rus yakıt ve enerji kompleksine hizmet veren şirketlerdeki hasım ülkelerin vatandaşlarına ait hisselerle işlem yapmasını yıl sonuna kadar yasaklamıştı.

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