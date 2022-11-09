Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221109/putin-191-rus-enerji-sirketindeki-yabancilara-ait-hisselerle-islem-yapilmasini-yasakladi-1063249805.html
Putin, 191 Rus enerji şirketindeki yabancılara ait hisselerle işlem yapılmasını yasakladı
Putin, 191 Rus enerji şirketindeki yabancılara ait hisselerle işlem yapılmasını yasakladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 191 Rus enerji şirketinde yabancılara ait olan hisselerle işlem yapılmasını yasaklayan ve bu tür işlemleri özel izne tabi... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T16:57+0300
2022-11-09T16:57+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
hisse
enerji
kararname
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063162686_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acadf0b96a4b853cb952a01912f5a628.jpg
Putin'in imzaladığı kararnameye göre listede enerji şirketleri için ekipman üreten firmaların yanı sıra bu ekipmanların teknik bakım ve onarım hizmetlerini sunan şirketler, termal ve elektrik enerjisi üreticileri ve tedarikçileri, petrol ürünleri ve ham petrol işleme şirketleri yer aldı.Listede Unipro, Enel Russia, Fortum, TGK-1, T Plus, Schneider Electric Russia gibi şirketler ön plana çıkarken Putin'in cuma günü Rus 'Nefteservisnıye Tehnologii' şirketinin hisselerini satın almasına izin verdiği ABD'li Baker Hughes şirketi de dikkat çekti.Putin, 5 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle Rusya'nın stratejik şirketleri ve iştirakleri, Sahalin 1 projesi, Haryaginsk petrol yatağı, yeraltı kaynakları kullanıcısı önemli şirketler ve Rus yakıt ve enerji kompleksine hizmet veren şirketlerdeki hasım ülkelerin vatandaşlarına ait hisselerle işlem yapmasını yıl sonuna kadar yasaklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/yaptirim-altindaki-rus-bankalar-doviz-cinsinden-yukumluluklerini-ruble-olarak-yerine-getirebilecek-1060994214.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063162686_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_85dc5cc375a6f985b5829932bd2e990e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, hisse, enerji, kararname
rusya, vladimir putin, hisse, enerji, kararname

Putin, 191 Rus enerji şirketindeki yabancılara ait hisselerle işlem yapılmasını yasakladı

16:57 09.11.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 191 Rus enerji şirketinde yabancılara ait olan hisselerle işlem yapılmasını yasaklayan ve bu tür işlemleri özel izne tabi tutan kararnameyi imzaladı.
Putin'in imzaladığı kararnameye göre listede enerji şirketleri için ekipman üreten firmaların yanı sıra bu ekipmanların teknik bakım ve onarım hizmetlerini sunan şirketler, termal ve elektrik enerjisi üreticileri ve tedarikçileri, petrol ürünleri ve ham petrol işleme şirketleri yer aldı.
Listede Unipro, Enel Russia, Fortum, TGK-1, T Plus, Schneider Electric Russia gibi şirketler ön plana çıkarken Putin'in cuma günü Rus 'Nefteservisnıye Tehnologii' şirketinin hisselerini satın almasına izin verdiği ABD'li Baker Hughes şirketi de dikkat çekti.
Putin, 5 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle Rusya'nın stratejik şirketleri ve iştirakleri, Sahalin 1 projesi, Haryaginsk petrol yatağı, yeraltı kaynakları kullanıcısı önemli şirketler ve Rus yakıt ve enerji kompleksine hizmet veren şirketlerdeki hasım ülkelerin vatandaşlarına ait hisselerle işlem yapmasını yıl sonuna kadar yasaklamıştı.
Ruble - değer kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
DÜNYA
Yaptırım altındaki Rus bankalar, döviz cinsinden yükümlülüklerini ruble olarak yerine getirebilecek
9 Eylül, 00:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала