https://sputniknews.com.tr/20221109/peskov-abddeki-kongre-secimleri-rusya-abd-iliskilerini-hicbir-sekilde-etkileyemez-1063239068.html
Peskov: ABD'deki Kongre seçimleri, Rusya-ABD ilişkilerini hiçbir şekilde etkileyemez
Peskov: ABD'deki Kongre seçimleri, Rusya-ABD ilişkilerini hiçbir şekilde etkileyemez
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de yapılan Kongre seçimlerinin kötü durumdaki Rusya-ABD ilişkilerini hiçbir şekilde etkileyemeyeceğini söyledi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T14:11+0300
2022-11-09T14:11+0300
2022-11-09T14:14+0300
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abd
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seçim
dmitriy peskov
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de yapılan Kongre seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Peskov, "Bu seçimler önemli fakat diğer taraftan bu seçimlerin ikili ilişkilerimizin kısa ve orta vadeli geleceği için ciddi bir önem taşımadığını söylersem, muhtemelen yanılmış olmayacağım. Bu seçimler, önemli bir değişikliğe yol açamaz. İlişkilerimiz halihazırda kötü ve öyle kalacak" dedi.Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Kongre seçimlerinde oluşan durumu takip ettiklerini ve gelen bilgileri dikkatle analiz edeceklerini belirtti.'Suçlamalara o kadar alıştık ki, artık fark etmiyoruz bile'Peskov, Rusya'nın Kongre seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaların sorulması karşısında gülümseyerek "O kadar alıştık ki, fark etmiyoruz bile" yanıtını verdi.'START-3'le ilgili diyalog hakkında konuşmak için erken'Silahlanma Kontrolünden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins'in Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) kapsamındaki denetimlerin yeniden başlatılmasına yönelik yeni Rusya-ABD görüşmesinin tarihlerinin belirlenmesi için çalışmalar yapıldığını söylemesi de basın toplantısında gündeme getirildi.Böyle bir diyalogda söz etmek için henüz erken olduğunu kaydeden Peskov, "İlişkilerimizin pamuk ipliğine bağlı olduğunu biliyorsunuz. Diyalog hakkında konuşmaya gerek yok. Münferit, sistemsel olmayan görüşmeleri önceden duyurmak uygun değil" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimleri-mecliste-cumhuriyetci-cogunluk-ilk-z-milletvekili-ve-tartismali-isimlerin-zaferi-1063234028.html
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abd, rusya, kongre, seçim, dmitriy peskov, kremlin
Peskov: ABD'deki Kongre seçimleri, Rusya-ABD ilişkilerini hiçbir şekilde etkileyemez
14:11 09.11.2022 (güncellendi: 14:14 09.11.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de yapılan Kongre seçimlerinin kötü durumdaki Rusya-ABD ilişkilerini hiçbir şekilde etkileyemeyeceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de yapılan Kongre seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Peskov, "Bu seçimler önemli fakat diğer taraftan bu seçimlerin ikili ilişkilerimizin kısa ve orta vadeli geleceği için ciddi bir önem taşımadığını söylersem, muhtemelen yanılmış olmayacağım. Bu seçimler, önemli bir değişikliğe yol açamaz. İlişkilerimiz halihazırda kötü ve öyle kalacak" dedi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Kongre seçimlerinde oluşan durumu takip ettiklerini ve gelen bilgileri dikkatle analiz edeceklerini belirtti.
'Suçlamalara o kadar alıştık ki, artık fark etmiyoruz bile'
Peskov, Rusya'nın Kongre seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaların sorulması karşısında gülümseyerek "O kadar alıştık ki, fark etmiyoruz bile" yanıtını verdi.
'START-3'le ilgili diyalog hakkında konuşmak için erken'
Silahlanma Kontrolünden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins'in Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) kapsamındaki denetimlerin yeniden başlatılmasına yönelik yeni Rusya-ABD görüşmesinin tarihlerinin belirlenmesi için çalışmalar yapıldığını söylemesi de basın toplantısında gündeme getirildi.
Böyle bir diyalogda söz etmek için henüz erken olduğunu kaydeden Peskov, "İlişkilerimizin pamuk ipliğine bağlı olduğunu biliyorsunuz. Diyalog hakkında konuşmaya gerek yok. Münferit, sistemsel olmayan görüşmeleri önceden duyurmak uygun değil" ifadelerini kullandı.