https://sputniknews.com.tr/20221109/peskov-abddeki-kongre-secimleri-rusya-abd-iliskilerini-hicbir-sekilde-etkileyemez-1063239068.html

Peskov: ABD'deki Kongre seçimleri, Rusya-ABD ilişkilerini hiçbir şekilde etkileyemez

Peskov: ABD'deki Kongre seçimleri, Rusya-ABD ilişkilerini hiçbir şekilde etkileyemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de yapılan Kongre seçimlerinin kötü durumdaki Rusya-ABD ilişkilerini hiçbir şekilde etkileyemeyeceğini söyledi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T14:11+0300

2022-11-09T14:11+0300

2022-11-09T14:14+0300

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abd

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kongre

seçim

dmitriy peskov

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de yapılan Kongre seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Peskov, "Bu seçimler önemli fakat diğer taraftan bu seçimlerin ikili ilişkilerimizin kısa ve orta vadeli geleceği için ciddi bir önem taşımadığını söylersem, muhtemelen yanılmış olmayacağım. Bu seçimler, önemli bir değişikliğe yol açamaz. İlişkilerimiz halihazırda kötü ve öyle kalacak" dedi.Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Kongre seçimlerinde oluşan durumu takip ettiklerini ve gelen bilgileri dikkatle analiz edeceklerini belirtti.'Suçlamalara o kadar alıştık ki, artık fark etmiyoruz bile'Peskov, Rusya'nın Kongre seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaların sorulması karşısında gülümseyerek "O kadar alıştık ki, fark etmiyoruz bile" yanıtını verdi.'START-3'le ilgili diyalog hakkında konuşmak için erken'Silahlanma Kontrolünden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins'in Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) kapsamındaki denetimlerin yeniden başlatılmasına yönelik yeni Rusya-ABD görüşmesinin tarihlerinin belirlenmesi için çalışmalar yapıldığını söylemesi de basın toplantısında gündeme getirildi.Böyle bir diyalogda söz etmek için henüz erken olduğunu kaydeden Peskov, "İlişkilerimizin pamuk ipliğine bağlı olduğunu biliyorsunuz. Diyalog hakkında konuşmaya gerek yok. Münferit, sistemsel olmayan görüşmeleri önceden duyurmak uygun değil" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimleri-mecliste-cumhuriyetci-cogunluk-ilk-z-milletvekili-ve-tartismali-isimlerin-zaferi-1063234028.html

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