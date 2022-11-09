https://sputniknews.com.tr/20221109/norvec-prensesi-saman-nisanlisiyla-alternatif-tip-calismak-icin-kraliyet-gorevlerini-birakti-1063232842.html

Norveç Prensesi, Şaman nişanlısıyla alternatif tıp çalışmak için kraliyet görevlerini bıraktı

Norveç Prensesi, Şaman nişanlısıyla alternatif tıp çalışmak için kraliyet görevlerini bıraktı

Norveç Prensesi Martha Louise, kraliyet görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Kraliyet Sarayı'nın açıklamasına göre Prenses Martha, Şaman nişanlısı ile... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T12:44+0300

2022-11-09T12:44+0300

2022-11-09T12:50+0300

dünya

norveç

prenses

martha louise

şaman

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İngiltere Kraliyet Ailesi'ni arkalarında bırakıp ABD'ye yerleşen Harry-Meghan Markle çiftinin ardından, Norveç Kralı Harald V ile Kraliçe Sonja'nın tek kızları Prenses Martha Louise de kraliyet görevlerinden istifa etti. Norveç Kraliyeti'nden yapılan açıklamada Prenses Martha'nın Şaman olan nişanlısı Durek Verrett ile birlikte alternatif tıp üzerine çalışmalar yapacağı belirtildi.Hollywood gurusu olarak tanınan ve kendisini '6. nesil Şaman' olarak tanımlayan Durek Verrett'in 51 yaşındaki prenses ile ilişkisi, özellikle kaleme aldığı kitapta 'kanserin bir tercih olduğunu' ileri sürmesinin ardından gündeme oturmuştu.'Ruh optimizatörü' isimli bir madalyonu internet sitesi üzerinden satışa çıkaran Verrett, söz konusu madalyonun koronavirüsü yenmekte kendisine yardımcı olduğunu da ileri sürüyor.Eylül ayında yapılan bir anket çalışması, Norveç halkının yüzde 17'sinin kraliyet ailesine dair görüşlerinin daha negatif bir seyire düştüğünü ortaya çıkarmış, buna gerekçe olarak ise prensesin Şaman nişanlısı ile ilişkisi gösterilmişti.Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Prenses kraliyet görevlerinden feragat ediyor ve artık kraliyet evini temsil etmeyecek" denilirken, Kral'ın talimatı doğrultusunda prensesin unvanını taşımaya devam edeceği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Prenses Martha'nın evlenmesinin ardından Verett'in Kraliyet Ailesi'nin bir parçası olacağı ancak herhangi bir unvan taşımamakla birlikte herhangi bir temsiliyet görevinin de olmayacağı kaydedildi. Meleklerle konuşabildiğini ileri süren Prenses Martha, 2002 yılında kahin olarak çalışmayı başladığını ilan etmesinden sonra 'Majesteleri' unvanını kaybetmişti. 2019'da boşanan üç çocuk annesi prenses, ticari girişimlerinde de 'prenses' unvanını kullanmamayı kabul etmişti.Çift, sosyal medya platformlarında ve ticari aktivitelerinde herhangi bir şekilde kraliyet ailesiyle ilişkilerini yansıtmamayı da kabul etti.Kraliyet Ailesi'nin 'Norveç sağlık hizmetine ve Norveç sağlık yetkililerine büyük güven duyduğu' belirtilen açıklamada, 'yerleşik tıbbi bilgi ve bilimsel araştırmanı önemine' de vurgu yapıldı.Prenses Martha ise aynı açıklamada 'araştırma temelli bilgilerin öneminin farkında olduğunu' dile getirerek şu ifadeleri kullandı:“Bir yanda özel bir kişi olarak, diğer yanda kraliyet ailesinin bir üyesi olarak' kendisine dair bir ayrım yapmanın önemli olduğunu söyleyen Prenses Martha, kişisel görüşlerinin 'başkaları cevap vermek zorunda kalmadan' ele alınmasını umduğunu dile getirdi.

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