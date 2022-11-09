https://sputniknews.com.tr/20221109/nepalde-57-buyuklugunde-deprem-hindistan-ve-cini-de-salladi-1063217587.html
Nepal'de 5.7 büyüklüğünde deprem: Hindistan ve Çin'i de salladı
Nepal'de 5.7 büyüklüğünde deprem: Hindistan ve Çin'i de salladı
Merkez üssü Nepal'in Kalukheti kentine 2 kilometre uzaklıkta olan 5.7 büyüklüğündeki değrem, Nepal ve Hindistan dışında Çin'in bazı bölgelerini de etkiledi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T01:17+0300
2022-11-09T01:17+0300
2022-11-09T01:21+0300
dünya
nepal
deprem
hindistan
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çin
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Nepal Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre Kalukheti eyaletinde yerel saatle saat 02.00 sularında deprem meydana geldi.Kente 2 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 5.7 olarak ölçüldü. 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilen depremden Nepal ve Hindistan dışında Çin'in bazı bölgeleri de etkilendi.
https://sputniknews.com.tr/20221108/jeoloji-muhendislerinden-uyari-malatyada-cok-yikici-bir-deprem-bekleniyor--1063176900.html
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nepal, deprem, hindistan, çin halk cumhuriyeti, çin
nepal, deprem, hindistan, çin halk cumhuriyeti, çin
Nepal'de 5.7 büyüklüğünde deprem: Hindistan ve Çin'i de salladı
01:17 09.11.2022 (güncellendi: 01:21 09.11.2022) Abone ol
Merkez üssü Nepal'in Kalukheti kentine 2 kilometre uzaklıkta olan 5.7 büyüklüğündeki değrem, Nepal ve Hindistan dışında Çin'in bazı bölgelerini de etkiledi.
Nepal Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre Kalukheti eyaletinde yerel saatle saat 02.00 sularında deprem meydana geldi.
Kente 2 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 5.7 olarak ölçüldü.
10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilen depremden Nepal ve Hindistan dışında Çin'in bazı bölgeleri de etkilendi.