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Nepal'de 5.7 büyüklüğünde deprem: Hindistan ve Çin'i de salladı
Nepal'de 5.7 büyüklüğünde deprem: Hindistan ve Çin'i de salladı
Merkez üssü Nepal'in Kalukheti kentine 2 kilometre uzaklıkta olan 5.7 büyüklüğündeki değrem, Nepal ve Hindistan dışında Çin'in bazı bölgelerini de etkiledi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
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hindistan
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çin
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Nepal Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre Kalukheti eyaletinde yerel saatle saat 02.00 sularında deprem meydana geldi.Kente 2 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 5.7 olarak ölçüldü. 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilen depremden Nepal ve Hindistan dışında Çin'in bazı bölgeleri de etkilendi.
https://sputniknews.com.tr/20221108/jeoloji-muhendislerinden-uyari-malatyada-cok-yikici-bir-deprem-bekleniyor--1063176900.html
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nepal, deprem, hindistan, çin halk cumhuriyeti, çin
nepal, deprem, hindistan, çin halk cumhuriyeti, çin

Nepal'de 5.7 büyüklüğünde deprem: Hindistan ve Çin'i de salladı

01:17 09.11.2022 (güncellendi: 01:21 09.11.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© DHA
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Merkez üssü Nepal'in Kalukheti kentine 2 kilometre uzaklıkta olan 5.7 büyüklüğündeki değrem, Nepal ve Hindistan dışında Çin'in bazı bölgelerini de etkiledi.
Nepal Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre Kalukheti eyaletinde yerel saatle saat 02.00 sularında deprem meydana geldi.
Kente 2 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 5.7 olarak ölçüldü.
10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilen depremden Nepal ve Hindistan dışında Çin'in bazı bölgeleri de etkilendi.
Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, irili ufaklı meydana gelen depremlerin Çelikhan-Erkenek hattını sıkıştırdığını belirterek, 2020'den bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok. Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor. Malatya'da 6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
TÜRKİYE
Jeoloji mühendislerinden uyarı: Malatya'da çok yıkıcı bir deprem bekleniyor
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