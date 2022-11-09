https://sputniknews.com.tr/20221109/nepalde-57-buyuklugunde-deprem-hindistan-ve-cini-de-salladi-1063217587.html

Nepal'de 5.7 büyüklüğünde deprem: Hindistan ve Çin'i de salladı

Nepal'de 5.7 büyüklüğünde deprem: Hindistan ve Çin'i de salladı

Merkez üssü Nepal'in Kalukheti kentine 2 kilometre uzaklıkta olan 5.7 büyüklüğündeki değrem, Nepal ve Hindistan dışında Çin'in bazı bölgelerini de etkiledi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

nepal

deprem

hindistan

çin halk cumhuriyeti

çin

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Nepal Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre Kalukheti eyaletinde yerel saatle saat 02.00 sularında deprem meydana geldi.Kente 2 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 5.7 olarak ölçüldü. 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilen depremden Nepal ve Hindistan dışında Çin'in bazı bölgeleri de etkilendi.

https://sputniknews.com.tr/20221108/jeoloji-muhendislerinden-uyari-malatyada-cok-yikici-bir-deprem-bekleniyor--1063176900.html

nepal

hindistan

çin halk cumhuriyeti

çin

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nepal, deprem, hindistan, çin halk cumhuriyeti, çin