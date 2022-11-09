https://sputniknews.com.tr/20221109/meta-11-bin-calisanini-isten-cikaracak-1063242985.html
Meta 11 bin çalışanını işten çıkaracak
Meta 11 bin çalışanını işten çıkaracak
Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu teknoloji devi Meta, 11 bin çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T14:44+0300
2022-11-09T14:44+0300
2022-11-09T14:47+0300
yaşam
meta
mark zuckerberg
facebook
işten çıkarma
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Meta tarafından yapılan duyuruda 11 bin çalışanın işten çıkarılacağı öğrenildi.Meta'nın işten çıkarmalarının şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 13'üne denk geldiği belirtildi. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, personele göndediği mesajda "Bu kararların ve buraya gelişimizin sorumluluğunu üzerime alıyorum. Bunun herkes için zor olduğunu biliyorum ve özellikle etkilenenler için üzgünüm" ifadelerini kullandı.Söz konusu adım, şirketin 18 yıllık tarihindeki ilk geniş çaplı işten çıkarma olacak.Milyarder Elon Musk'ın satın almasının ardından geçen hafta personelin yaklaşık yarısının işten çıkarılmasıyla karşılaştırıldığında Meta'daki işten çıkarmaların daha küçük çaplı olduğu öne çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/twitter-kullanici-sayimiz-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesinde-1063195640.html
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meta, mark zuckerberg, facebook, işten çıkarma
meta, mark zuckerberg, facebook, işten çıkarma
Meta 11 bin çalışanını işten çıkaracak
14:44 09.11.2022 (güncellendi: 14:47 09.11.2022) Abone ol
Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu teknoloji devi Meta, 11 bin çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.
Meta tarafından yapılan duyuruda 11 bin çalışanın işten çıkarılacağı öğrenildi.
Meta'nın işten çıkarmalarının şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 13'üne denk geldiği belirtildi.
Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, personele göndediği mesajda "Bu kararların ve buraya gelişimizin sorumluluğunu üzerime alıyorum. Bunun herkes için zor olduğunu biliyorum ve özellikle etkilenenler için üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Söz konusu adım, şirketin 18 yıllık tarihindeki ilk geniş çaplı işten çıkarma olacak.
Milyarder Elon Musk'ın satın almasının ardından geçen hafta personelin yaklaşık yarısının işten çıkarılmasıyla karşılaştırıldığında Meta'daki işten çıkarmaların daha küçük çaplı olduğu öne çıkıyor.