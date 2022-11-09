https://sputniknews.com.tr/20221109/meta-11-bin-calisanini-isten-cikaracak-1063242985.html

Meta 11 bin çalışanını işten çıkaracak

Meta 11 bin çalışanını işten çıkaracak

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu teknoloji devi Meta, 11 bin çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T14:44+0300

2022-11-09T14:44+0300

2022-11-09T14:47+0300

yaşam

meta

mark zuckerberg

facebook

işten çıkarma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063242693_0:91:1200:766_1920x0_80_0_0_ad70a9a24e159f40606cdcdb867f9d0c.jpg

Meta tarafından yapılan duyuruda 11 bin çalışanın işten çıkarılacağı öğrenildi.Meta'nın işten çıkarmalarının şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 13'üne denk geldiği belirtildi. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, personele göndediği mesajda "Bu kararların ve buraya gelişimizin sorumluluğunu üzerime alıyorum. Bunun herkes için zor olduğunu biliyorum ve özellikle etkilenenler için üzgünüm" ifadelerini kullandı.Söz konusu adım, şirketin 18 yıllık tarihindeki ilk geniş çaplı işten çıkarma olacak.Milyarder Elon Musk'ın satın almasının ardından geçen hafta personelin yaklaşık yarısının işten çıkarılmasıyla karşılaştırıldığında Meta'daki işten çıkarmaların daha küçük çaplı olduğu öne çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221108/twitter-kullanici-sayimiz-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesinde-1063195640.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meta, mark zuckerberg, facebook, işten çıkarma