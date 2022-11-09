https://sputniknews.com.tr/20221109/kyk-yurtlarinda-81-ilde-es-zamanli-deprem-ani-cok-kapan-tutun-ve-tahliye-tatbikati-yapildi--1063264025.html

KYK yurtlarında 81 ilde eş zamanlı 'Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı yapıldı

KYK yurtlarında 81 ilde eş zamanlı 'Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı yapıldı

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iş... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T23:43+0300

2022-11-09T23:43+0300

2022-11-09T23:58+0300

deprem

tatbikat

kyk

türkiye

çök kapan tutun ve tahliye

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Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda 'Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı yapıldı.Tatbikat İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü iş birliğinde, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirildi.Tatbikat öncesi, KYK yurtlarında görevli yönetici, personel ve öğrenciler, olası afet ve acil durum olaylarına karşı yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirildi.Senaryo gereği saat 21.00'de sirenin çalmasıyla öğrenciler ve yurt çalışanları ile 'çök kapan tutun' pozisyonuna geçerek tehlikenin geçmesini bekledi.Daha sonra yurttan tahliye edilen katılımcıların güvenli bölgeye geçmeleri sağlandı.Tatbikata, kurumlar ile STK'lerin arama kurtarma ekipleri, sağlık, itfaiye ile AFAD personelleri katıldı.

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deprem, tatbikat, kyk, çök kapan tutun ve tahliye