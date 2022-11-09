https://sputniknews.com.tr/20221109/kuzey-kore-japon-denizine-balistik-fuze-firlatti--1063225449.html
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T10:19+0300
2022-11-09T10:19+0300
2022-11-09T10:21+0300
dünya
güney kore
balistik füze
japonya
kuzey kore
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063225556_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_45fb1167509f26f19b262e9c475c9309.jpg
Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın bu yıl 32. kez füze denemesi kapsamında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı ifade edildi. Füzenin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına fırlattığı balistik füzenin türünün saptanmaya çalışıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221107/kuzey-koreden-fuze-atisi-aciklamasi-halk-ordusunun-acimasizca-karsi-koyacaginin-acik-bir-cevabi-1063151627.html
güney kore
japonya
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063225556_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cdf9eccf342e3dc6dd05476b6dc381e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güney kore, balistik füze, japonya, kuzey kore
güney kore, balistik füze, japonya, kuzey kore
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı
10:19 09.11.2022 (güncellendi: 10:21 09.11.2022) Abone ol
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu.
Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın bu yıl 32. kez füze denemesi kapsamında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı ifade edildi.
Füzenin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına fırlattığı balistik füzenin türünün saptanmaya çalışıldığı kaydedildi.