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https://sputniknews.com.tr/20221109/kuzey-kore-japon-denizine-balistik-fuze-firlatti--1063225449.html
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-09T10:21+0300
dünya
güney kore
balistik füze
japonya
kuzey kore
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Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın bu yıl 32. kez füze denemesi kapsamında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı ifade edildi. Füzenin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına fırlattığı balistik füzenin türünün saptanmaya çalışıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221107/kuzey-koreden-fuze-atisi-aciklamasi-halk-ordusunun-acimasizca-karsi-koyacaginin-acik-bir-cevabi-1063151627.html
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güney kore, balistik füze, japonya, kuzey kore
güney kore, balistik füze, japonya, kuzey kore

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı

10:19 09.11.2022 (güncellendi: 10:21 09.11.2022)
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANAKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA
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Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu.
Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın bu yıl 32. kez füze denemesi kapsamında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı ifade edildi.
Füzenin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına fırlattığı balistik füzenin türünün saptanmaya çalışıldığı kaydedildi.
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