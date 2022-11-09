https://sputniknews.com.tr/20221109/kultur-ve-turizm-bakanligindan-ozel-tiyatrolara-32-milyon-liralik-destek-1063256765.html

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara 32 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara 32 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 441 özel tiyatroya bir sanat sezonu için toplam 32 milyon lira destek verilerek şu ana kadarki en yüksek miktarda ödeme yapıldı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

tiyatro

destek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan değerlendirme komisyonu, özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2022-2023 sanat sezonu için başvuruda bulunan 441 projeyi değerlendirdi.Komisyon, tüm başvuruları olumlu değerlendirerek bir sanat sezonu için bu zamana kadarki en yüksek miktarda ödeneğin, en yüksek sayıdaki projeye dağıtılmasına karar verdi.Bu kapsamda 86'sı çocuk oyunu tiyatrosu, 283'ü profesyonel ve 72'si geleneksel tiyatro olmak üzere 441 projeye toplam 32 milyon lira destek verildi.Böylece özel tiyatrolara ait salonların sanat hayatına katkısının artırılması ve devamlılığının sağlanması, tiyatro alanında kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve son yıllarda olduğu gibi başvurularda daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserlerin tercih edilerek Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sağlanması amaçlandı.Bakanlığın maddi destek sağladığı özel tiyatrolara "www.ktb.gov.tr" sitesinden ulaşılabiliyor.

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