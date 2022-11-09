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Kremlin Sözcüsü Peskov, Lugansk’ı ziyaret etti
Kremlin Sözcüsü Peskov, Lugansk’ı ziyaret etti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, referandum ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Lugansk’ı ziyaret ettiği belirtildi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T13:07+0300
2022-11-09T13:57+0300
dünya
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
dmitriy peskov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sergey Kriyenko, Kremlin Sözcüsü Peskov’un, basın çalışanları ve Lugansk ile Donetsk halk cumhuriyetlerinin basın servislerine eğitim vermek için Lugansk’a gittiğini söyledi.Peskov’un ziyaretini tamamlayıp dün gece başkent Moskova’ya geri döndüğü belirtiliyor.Daha önce Kriyenko, Kırım lideri Sergey Aksenov’la, Lugansk gibi referandum ile Rusya’ya eklenen Herson’a bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi.Daha sonra Peskov, Lugansk ziyaretine ilişkin kendi yaptığı açıklamada, “Orada, gazetecilik mesleğini yerine getiren ve idari birimlerde çalışan birçok profesyonel bulunuyor. Çok ağır ekonomik koşullarda ve canlarını kaybetme riski altında çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.Peskov, “(Donbass’taki gazetecilerin) sorumlulukları federal medya çalışanlarına göre çok daha ağır, zira kendilerinin de dedikleri gibi, enformasyon savaşının cephe hattında çalışıyorlar” diye ekledi.Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Donbass’ı ziyaret etmesinin planlanıp planlanmasının sorulması üstüne de “Şu an için bu konuda kesinleşmiş bir plan bulunmuyor, fakat şüphem yok ki Putin’in Donbass’ı ziyaret edeceği zaman gelecek. Zira burası Rusya’nın bir bölgesi” ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy peskov, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy peskov, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk

Kremlin Sözcüsü Peskov, Lugansk’ı ziyaret etti

13:07 09.11.2022 (güncellendi: 13:57 09.11.2022)
© AFP 2022 / EVGENIA NOVOZHENINADmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / EVGENIA NOVOZHENINA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, referandum ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Lugansk’ı ziyaret ettiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sergey Kriyenko, Kremlin Sözcüsü Peskov’un, basın çalışanları ve Lugansk ile Donetsk halk cumhuriyetlerinin basın servislerine eğitim vermek için Lugansk’a gittiğini söyledi.
Peskov’un ziyaretini tamamlayıp dün gece başkent Moskova’ya geri döndüğü belirtiliyor.
Daha önce Kriyenko, Kırım lideri Sergey Aksenov’la, Lugansk gibi referandum ile Rusya’ya eklenen Herson’a bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi.
Daha sonra Peskov, Lugansk ziyaretine ilişkin kendi yaptığı açıklamada, “Orada, gazetecilik mesleğini yerine getiren ve idari birimlerde çalışan birçok profesyonel bulunuyor. Çok ağır ekonomik koşullarda ve canlarını kaybetme riski altında çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.
Peskov, “(Donbass’taki gazetecilerin) sorumlulukları federal medya çalışanlarına göre çok daha ağır, zira kendilerinin de dedikleri gibi, enformasyon savaşının cephe hattında çalışıyorlar” diye ekledi.
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Donbass’ı ziyaret etmesinin planlanıp planlanmasının sorulması üstüne de “Şu an için bu konuda kesinleşmiş bir plan bulunmuyor, fakat şüphem yok ki Putin’in Donbass’ı ziyaret edeceği zaman gelecek. Zira burası Rusya’nın bir bölgesi” ifadelerini kullandı.
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