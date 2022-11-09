https://sputniknews.com.tr/20221109/kremlin-sozcusu-peskov-luganski-ziyaret-etti-1063234622.html

Kremlin Sözcüsü Peskov, Lugansk’ı ziyaret etti

Kremlin Sözcüsü Peskov, Lugansk’ı ziyaret etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, referandum ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Lugansk’ı ziyaret ettiği belirtildi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T13:07+0300

2022-11-09T13:07+0300

2022-11-09T13:57+0300

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lugansk

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sergey Kriyenko, Kremlin Sözcüsü Peskov’un, basın çalışanları ve Lugansk ile Donetsk halk cumhuriyetlerinin basın servislerine eğitim vermek için Lugansk’a gittiğini söyledi.Peskov’un ziyaretini tamamlayıp dün gece başkent Moskova’ya geri döndüğü belirtiliyor.Daha önce Kriyenko, Kırım lideri Sergey Aksenov’la, Lugansk gibi referandum ile Rusya’ya eklenen Herson’a bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi.Daha sonra Peskov, Lugansk ziyaretine ilişkin kendi yaptığı açıklamada, “Orada, gazetecilik mesleğini yerine getiren ve idari birimlerde çalışan birçok profesyonel bulunuyor. Çok ağır ekonomik koşullarda ve canlarını kaybetme riski altında çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.Peskov, “(Donbass’taki gazetecilerin) sorumlulukları federal medya çalışanlarına göre çok daha ağır, zira kendilerinin de dedikleri gibi, enformasyon savaşının cephe hattında çalışıyorlar” diye ekledi.Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Donbass’ı ziyaret etmesinin planlanıp planlanmasının sorulması üstüne de “Şu an için bu konuda kesinleşmiş bir plan bulunmuyor, fakat şüphem yok ki Putin’in Donbass’ı ziyaret edeceği zaman gelecek. Zira burası Rusya’nın bir bölgesi” ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy peskov, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk