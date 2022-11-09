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https://sputniknews.com.tr/20221109/kirmizi-bultenle-aranirken-arnavutlukta-yakalanan-salih-akkurt-turkiyeye-getirildi-1063264546.html
Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan, 'bilişim sistemleri banka, kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T23:53+0300
2022-11-09T23:53+0300
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dolandırıcılık
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Edinilen bilgiye göre, Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, firari olarak aranan Salih Akkurt'un Makedonya veya Arnavutluk'ta olabileceği yönünde bilgiler alındı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ile irtibata geçilerek, Akkurt hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.Yapılan çalışmalar sonucunda Akkurt'un Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Arnavutluk'a geçerek Pogradec şehrindeki bir otele yerleştiği belirlendi.Elde edilen bilgiler 17 Haziran 2022'de Arnavutluk İnterpol Birimi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tiran Polis İrtibat Ofisi'ne iletilerek, Akkurt'un Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması istendi.İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca yer tespiti yapılan Salih Akkurt, bahsi geçen birimlerin ortak çalışmasıyla 18 Haziran 2022'de yakalandı.Akkurt'un iade süreci, Adalet Bakanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından koordineli şekilde takip edildi.İade süreci tamamlanan Akkurt, tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda polisler tarafından teslim alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Akkurt, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Akkurt'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220125/kasa-hirsizlari-tarihi-handaki-30-dukkana-girdi-1053097160.html
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dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, arnavutluk
dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, arnavutluk

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt Türkiye'ye getirildi

23:53 09.11.2022
© AAKırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan, 'bilişim sistemleri banka, kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'cezaevinden firar' suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan Salih Akkurt, Türkiye'ye getirildi.
Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan, 'bilişim sistemleri banka, kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'cezaevinden firar' suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan Salih Akkurt, Türkiye'ye getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan, 'bilişim sistemleri banka, kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'cezaevinden firar' suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan Salih Akkurt, Türkiye'ye getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, firari olarak aranan Salih Akkurt'un Makedonya veya Arnavutluk'ta olabileceği yönünde bilgiler alındı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ile irtibata geçilerek, Akkurt hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda Akkurt'un Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Arnavutluk'a geçerek Pogradec şehrindeki bir otele yerleştiği belirlendi.
Elde edilen bilgiler 17 Haziran 2022'de Arnavutluk İnterpol Birimi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tiran Polis İrtibat Ofisi'ne iletilerek, Akkurt'un Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması istendi.
İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca yer tespiti yapılan Salih Akkurt, bahsi geçen birimlerin ortak çalışmasıyla 18 Haziran 2022'de yakalandı.
Akkurt'un iade süreci, Adalet Bakanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından koordineli şekilde takip edildi.
İade süreci tamamlanan Akkurt, tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda polisler tarafından teslim alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Akkurt, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Akkurt'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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