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İtalya’da 5.7 büyüklüğünde deprem
İtalya’da 5.7 büyüklüğünde deprem
İtalya’nın Rimini komünü kıyılarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T12:37+0300
2022-11-09T12:37+0300
dünya
italya
deprem
sismoloji
avrupa akdeniz sismoloji merkezi
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İtalya Deprem ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamaya göre İtalya’nın Marche bölgesinin Pesaro ve Urbino illeri açıklarında yerel saatle 07.07’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremde şu ana kadar can kaybı olmadı. Önlem olarak Pesaro ve diğer yakın bölgelerdeki okullar kapatılırken, Adriyatik kıyısı boyunca Pesaro'dan geçen demiryolu trafiği de askıya alındı.Depremin ardından 4.0, 3.4, 3.7 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da meydana geldi. Deprem İtalya'da Bologna, Romagna ve başkent Roma'nın yanı sıra Vatikan, Hırvatistan, San Marino, Slovenya ve Bosna Hersek’te de hissedildi. İlerleyen saatlerde ve günlerde daha fazla artçı sarsıntı olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.Öte yandan Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada da depremin Rimini komünü açıklarında meydana geldiği belirtilmişti.
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italya, deprem, sismoloji, avrupa akdeniz sismoloji merkezi
italya, deprem, sismoloji, avrupa akdeniz sismoloji merkezi

İtalya’da 5.7 büyüklüğünde deprem

12:37 09.11.2022
© AAdeprem izleme
deprem izleme - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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İtalya’nın Rimini komünü kıyılarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İtalya Deprem ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamaya göre İtalya’nın Marche bölgesinin Pesaro ve Urbino illeri açıklarında yerel saatle 07.07’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremde şu ana kadar can kaybı olmadı.
Önlem olarak Pesaro ve diğer yakın bölgelerdeki okullar kapatılırken, Adriyatik kıyısı boyunca Pesaro'dan geçen demiryolu trafiği de askıya alındı.
Depremin ardından 4.0, 3.4, 3.7 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da meydana geldi. Deprem İtalya'da Bologna, Romagna ve başkent Roma'nın yanı sıra Vatikan, Hırvatistan, San Marino, Slovenya ve Bosna Hersek’te de hissedildi. İlerleyen saatlerde ve günlerde daha fazla artçı sarsıntı olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Öte yandan Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada da depremin Rimini komünü açıklarında meydana geldiği belirtilmişti.
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