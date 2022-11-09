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https://sputniknews.com.tr/20221109/isvec-parlamentosu-terorle-mucadele-yasa-tasarisini-16-kasimda-oylayacak-1063217475.html
İsveç parlamentosu terörle mücadele yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak
İsveç parlamentosu terörle mücadele yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak
İsveç parlamentosu, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T01:09+0300
2022-11-09T01:09+0300
dünya
isveç
parlamento
terör
terör örgütü
terörle mücadele
yasa
yasa tasarısı
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İsveç parlamentosunun resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Anayasa Komisyonu, teröre yakın grupların örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan yasa tasarısı teklif etti.Yeni tasarıyla, İsveç'te yasal otoritelere terörle mücadelede daha etkin olma imkanı sağlanırken, güvenlik güçleri ve adli makamların, terörle irtibatı olan ve terörü destekleyen oluşumların örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmesi sağlanacak.16 Kasım'da oylanacak düzenlemenin, parlamentodan geçtiği takdirde 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/erdogan-ve-isvec-basbakani-arasinda-hediye-takdimi-o-zaman-da-arabuluculuklar-yapiyorduk-1063211609.html
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isveç, parlamento, terör, terör örgütü, terörle mücadele, yasa, yasa tasarısı
isveç, parlamento, terör, terör örgütü, terörle mücadele, yasa, yasa tasarısı

İsveç parlamentosu terörle mücadele yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak

01:09 09.11.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç bayrağı
İsveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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İsveç parlamentosu, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak.
İsveç parlamentosunun resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Anayasa Komisyonu, teröre yakın grupların örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan yasa tasarısı teklif etti.
Yeni tasarıyla, İsveç'te yasal otoritelere terörle mücadelede daha etkin olma imkanı sağlanırken, güvenlik güçleri ve adli makamların, terörle irtibatı olan ve terörü destekleyen oluşumların örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmesi sağlanacak.
16 Kasım'da oylanacak düzenlemenin, parlamentodan geçtiği takdirde 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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