İran’da son 1 yılda yaklaşık 21 bin kişi hava kirliliğinden öldü

İran’da 27 şehirde yapılan araştırmalarda son bir yılda 20 bin 800 kişinin hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

İran'da, her yıl kış ayında meydana gelen hava kirliliği halk için büyük tehdit oluşturuyor. İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Abbas Şahsuni yaptığı açıklamada, İran’ın 27 şehrinde yapılan araştırmalarda son bir yılda 20 bin 800 kişinin hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Şahsuni, “Yaklaşık 35 milyon nüfusa sahip 27 şehirde yapılan araştırmalarda son bir yılda 20 bin 800 kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybetti ve bu rakamın 6 bin 400’ünün başkent Tahran’da olduğu belirlendi” dedi.'Kalitesiz yakıt kullanan tüm araçlarda filtre kullanılmalı'Yakıt kalitesinin hava kirliliği üzerindeki rolüne ve bu yönde gerekli önlemlerin alınmadığına değinen Şahsuni, "Kalitesiz yakıt kullanan otomobiller ve motosikletlerin neden olduğu hava kirliliğini azaltmak için olumlu yönde bir girişim olmadı. Ülkede yüzde 90'ı yıpranmış ve çoğu teknik muayenesi yapılmamış 11.5 milyon motosikletimiz var. Elektrikli motosiklet üretimi de fiyatının yüksek olması nedeniyle hoş karşılanmadı. Kalitesiz yakıt kullanan tüm araçlarda filtre kullanılmalı” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 41 bin 700 kişi ölmüştüGeçtiğimiz yıl hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları nedeniyle ülke genelinde 41 bin 700 can kaybı yaşanmış, 3 bin 751 kişinin sadece başkent Tahran'da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Tahran, hava kirliliğinde dünyada 12. sıradaİran'ın başkenti Tahran, hava kirliliğinde dünyada 12. sırada yer alıyor. Tahran'ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar Tahran'daki hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor. İran’da Her yıl kış ayında hayatı olumsuz etkileyen hava kirliliği sorununa çözüm olarak bisiklet kullanımı teşvik edilirken, eskimiş araçların trafikten men edilmesi, trafikte tek ve çift plaka uygulaması ve fabrikaların şehir dışına çıkartılması gibi programlar devlet tarafından uygulanıyor.

