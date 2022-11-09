https://sputniknews.com.tr/20221109/iklim-aktivistleri-brandenburg-kapisinda-gosteri-yapti-1063237011.html
İklim aktivistleri Brandenburg Kapısı'nda gösteri yaptı
İklim aktivistleri Brandenburg Kapısı'nda gösteri yaptı
Almanya'da çevre ve iklim aktivistleri iklim değişikliğine dikkati çekmek için Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nın üzerine çıkarak eylem gerçekleştirdi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T13:48+0300
2022-11-09T13:48+0300
2022-11-09T13:48+0300
dünya
brandenburg kapısı
almanya
eylem
protesto
protesto gösterisi
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Kentin en önemli turistik merkezi olan tarihi Brandenburg Kapısı'nın üstüne tırmanan 'Son nesil' adlı çevreci grup üyeleri "Herkes için hayatta kalmak istiyoruz" yazılı pankart astı.Eyleme katılan aktivistler daha sonra megafonla slogan attı. Grup üyeleri iklim değişikliğine karşı daha kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.Eylem nedeniyle çok sayıda polis Brandenburg Kapısı'na gelerek eylemcileri tarihi yapının üzerinden indirmeye çalıştı.Eylemin özellikle Berlin Duvarı'nın yıkılışının 28. yıl dönümünde gerçekleştirilmesi dikkat çekti.'Son nesil' grubu son dönemde yol kapatma ve sanat eserlerinin üzerine gıda atma gibi eylemleri nedeniyle eleştiriliyor.
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brandenburg kapısı, almanya, eylem, protesto, protesto gösterisi
brandenburg kapısı, almanya, eylem, protesto, protesto gösterisi
İklim aktivistleri Brandenburg Kapısı'nda gösteri yaptı
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Almanya'da çevre ve iklim aktivistleri iklim değişikliğine dikkati çekmek için Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nın üzerine çıkarak eylem gerçekleştirdi.
Kentin en önemli turistik merkezi olan tarihi Brandenburg Kapısı'nın üstüne tırmanan 'Son nesil' adlı çevreci grup üyeleri "Herkes için hayatta kalmak istiyoruz" yazılı pankart astı.
Eyleme katılan aktivistler daha sonra megafonla slogan attı. Grup üyeleri iklim değişikliğine karşı daha kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.
Eylem nedeniyle çok sayıda polis Brandenburg Kapısı'na gelerek eylemcileri tarihi yapının üzerinden indirmeye çalıştı.
Eylemin özellikle Berlin Duvarı'nın yıkılışının 28. yıl dönümünde gerçekleştirilmesi dikkat çekti.
'Son nesil' grubu son dönemde yol kapatma ve sanat eserlerinin üzerine gıda atma gibi eylemleri nedeniyle eleştiriliyor.