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https://sputniknews.com.tr/20221109/hububat-ihracatcilari-birligi-baskani-tayci-turkiye-tahilda-da-merkez-olabilir-1063247255.html
Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı Taycı: Türkiye tahılda da merkez olabilir
Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı Taycı: Türkiye tahılda da merkez olabilir
Son dönemde Rusların Türkiye’de büyük tahıl depoları kiraladıklarına yönelik duyumlar aldıklarını belirten İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T16:16+0300
2022-11-09T16:16+0300
türkiye
hububat
hububat ve ticaret merkezi
hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçıları birliği başkan yardımcısı
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
tahıl silosu
buğday
buğday ihracatı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrasında yeniden uygulanmaya başlanan tahıl koridoru anlaşması ile birlikte Rusya’nın ürettiği tahılın dünyaya satışı gündeme geldi.İlk olarak Ulusoy gündeme getirdiBu gelişme üzerine Rusya’ya uygulanan yaptırımlar karşısında enerjide olduğu gibi tahıl ihracatında da Türkiye’nin bir ara liman olabilme kapasitesi konuşulmaya başladı. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy yaptığı açıklama ile Rusya’nın tahıl ihracatı için Türkiye’den depo kiraladığını gündeme getirerek “Son dönemlerde Ruslar Türkiye’de büyük tahıl depoları bakmaya başladı. Moskova Türkiye’yi bir tahıl merkezi hâline getirmeyi planlıyor. Tüm ürünlerin Türkiye’de depolanması ve buradan dağılması ile ilgili planlar var” dedi.‘Bölgenin lojistik merkeziyiz’Sputnik’e konuşan İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (IHBİR) Yönetim Kurulu Başkam Kazım Taycı da “Bu konuyla ilgili duyumlarımız var. Neticede Rusya bir önceki açıklamasında şunu söyledi: Dünya doğalgaz istiyorsa Türkiye'ye gidecek. Biz zaten hububat ve bakliyat konusunda Mersin Serbest Bölgemizle ve Mersin Limanımızla bölgenin lojistik merkezi durumundayız. Rusya ile aramızda bu ticari ilişkilerle de tahılda da aynı coğrafyanın hub’ı olacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.‘Fiyat artışını engeller’Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle fiyat artışına dikkat çeken Taycı “Rusya’nın kendi ürünlerine uygulanan ambargodan rahatsız olduğunu biliyoruz. Kendisine uygulanan ambargoları kırmak istiyor. Sürecin uzaması halinde tonu 350 dolar seviyelerinde bulunan buğday fiyatı 400 dolar civarına çıkabilir. Ancak devreye girerek kısa vadede orta bir yol bulacağımıza ya da yeni çözüm yolları geliştireceğimize inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220725/hububat-ihracatcilari-tahil-anlasmasi-sonrasinda-istanbul-chicago-emtia-borsasina-rakip-olabilir-1059115905.html
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hububat, hububat ve ticaret merkezi , hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçıları birliği başkan yardımcısı, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, tahıl silosu, buğday, buğday ihracatı
hububat, hububat ve ticaret merkezi , hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçıları birliği başkan yardımcısı, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, tahıl silosu, buğday, buğday ihracatı

Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı Taycı: Türkiye tahılda da merkez olabilir

16:16 09.11.2022
© Sputnik / Vitaly TimkivTahıl, buğday
Tahıl, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Özel
Son dönemde Rusların Türkiye’de büyük tahıl depoları kiraladıklarına yönelik duyumlar aldıklarını belirten İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (IHBİR) Yönetim Kurulu Başkam Kazım Taycı Türkiye’nin enerji gibi tahılda da “hub” olabileceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrasında yeniden uygulanmaya başlanan tahıl koridoru anlaşması ile birlikte Rusya’nın ürettiği tahılın dünyaya satışı gündeme geldi.

İlk olarak Ulusoy gündeme getirdi

Bu gelişme üzerine Rusya’ya uygulanan yaptırımlar karşısında enerjide olduğu gibi tahıl ihracatında da Türkiye’nin bir ara liman olabilme kapasitesi konuşulmaya başladı. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy yaptığı açıklama ile Rusya’nın tahıl ihracatı için Türkiye’den depo kiraladığını gündeme getirerek “Son dönemlerde Ruslar Türkiye’de büyük tahıl depoları bakmaya başladı. Moskova Türkiye’yi bir tahıl merkezi hâline getirmeyi planlıyor. Tüm ürünlerin Türkiye’de depolanması ve buradan dağılması ile ilgili planlar var” dedi.

‘Bölgenin lojistik merkeziyiz’

Sputnik’e konuşan İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği (IHBİR) Yönetim Kurulu Başkam Kazım Taycı da “Bu konuyla ilgili duyumlarımız var. Neticede Rusya bir önceki açıklamasında şunu söyledi: Dünya doğalgaz istiyorsa Türkiye'ye gidecek. Biz zaten hububat ve bakliyat konusunda Mersin Serbest Bölgemizle ve Mersin Limanımızla bölgenin lojistik merkezi durumundayız. Rusya ile aramızda bu ticari ilişkilerle de tahılda da aynı coğrafyanın hub’ı olacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Fiyat artışını engeller’

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle fiyat artışına dikkat çeken Taycı “Rusya’nın kendi ürünlerine uygulanan ambargodan rahatsız olduğunu biliyoruz. Kendisine uygulanan ambargoları kırmak istiyor. Sürecin uzaması halinde tonu 350 dolar seviyelerinde bulunan buğday fiyatı 400 dolar civarına çıkabilir. Ancak devreye girerek kısa vadede orta bir yol bulacağımıza ya da yeni çözüm yolları geliştireceğimize inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Tahıl, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
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