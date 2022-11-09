https://sputniknews.com.tr/20221109/herson-vali-yardimcisi-stremousov-araba-kazasinda-oldu-1063249020.html
Herson Vali Yardımcısı Stremousov araba kazasında öldü
Herson Vali Yardımcısı Stremousov araba kazasında öldü
Herson Bölgesi Vali Yardımcısı Kirill Stremousov’un bugün meydana gelen bir araba kazasında hayatını kaybettiği belirtildi 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T16:33+0300
2022-11-09T16:33+0300
2022-11-09T16:59+0300
ukrayna krizi
herson
ölüm
araba kazası
kirill stremousov
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'Kırım Gönüllüleri' Sivil Toplum Örgütü Başkanı Valeriya Petruseviç, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Herson Bölgesi Vali Yardımcısı Kirill Stremousov öldü. Bilgi net, şahsen biliyorum. Araba kazası. Ayrıntılar daha sonra” diye yazdı.Herson Valiliği’nden basın mensuplarına yapılan açıklamada, Stremousov’un hayatını kaybettiği doğrulandı.
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herson, ölüm, araba kazası, kirill stremousov
herson, ölüm, araba kazası, kirill stremousov
Herson Vali Yardımcısı Stremousov araba kazasında öldü
16:33 09.11.2022 (güncellendi: 16:59 09.11.2022) Abone ol
Herson Bölgesi Vali Yardımcısı Kirill Stremousov’un bugün meydana gelen bir araba kazasında hayatını kaybettiği belirtildi
'Kırım Gönüllüleri' Sivil Toplum Örgütü Başkanı Valeriya Petruseviç, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Herson Bölgesi Vali Yardımcısı Kirill Stremousov öldü. Bilgi net, şahsen biliyorum. Araba kazası. Ayrıntılar daha sonra” diye yazdı.
Herson Valiliği’nden basın mensuplarına yapılan açıklamada, Stremousov’un hayatını kaybettiği doğrulandı.