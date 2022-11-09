https://sputniknews.com.tr/20221109/herson-vali-yardimcisi-stremousov-araba-kazasinda-oldu-1063249020.html

Herson Vali Yardımcısı Stremousov araba kazasında öldü

Herson Vali Yardımcısı Stremousov araba kazasında öldü

Herson Bölgesi Vali Yardımcısı Kirill Stremousov’un bugün meydana gelen bir araba kazasında hayatını kaybettiği belirtildi 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T16:33+0300

2022-11-09T16:33+0300

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ukrayna krizi

herson

ölüm

araba kazası

kirill stremousov

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'Kırım Gönüllüleri' Sivil Toplum Örgütü Başkanı Valeriya Petruseviç, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Herson Bölgesi Vali Yardımcısı Kirill Stremousov öldü. Bilgi net, şahsen biliyorum. Araba kazası. Ayrıntılar daha sonra” diye yazdı.Herson Valiliği’nden basın mensuplarına yapılan açıklamada, Stremousov’un hayatını kaybettiği doğrulandı.

herson

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herson, ölüm, araba kazası, kirill stremousov