https://sputniknews.com.tr/20221109/guney-korede-kopek-krizi-1063220528.html

Güney Kore'de köpek krizi

Güney Kore'de köpek krizi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un tarafından 2018 yılında dönemin Güney Kore Devlet Devlet Başkanı Moon Jae-in'e hediye edilen köpekler, ülkede tartışma konusu... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T04:19+0300

2022-11-09T04:19+0300

2022-11-09T04:19+0300

dünya

güney kore

köpek

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

hediye

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Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, 2018'deki barış görüşmeleri sırasında Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae İn'e iki köpek hediye etmişti. Ancak bu sevimli hayvanlar, eski başkan ve halefi arasında tartışmaya yol açtı.Pungsan ırkından olan 'Gomi' ve 'Songgang' isimli iki av köpeği 2018'den beri Moon'la beraber yaşıyordu. Köpekler devlet malı kategorisinde değerlendiriliyor ve devlet başkanlığı arşivlerine ait görülüyordu. Ancak Moon, devlet malı olan bu köpekleri başkanlığından sonra bakımını üstleneceğini söylemişti.İçişleri bakanlığıyla yapılan anlaşmayla hayvanların aylık yaklaşık 1800 dolar olan masraflarının devlet bütçesinden karşılanması konusunda anlaşılmıştı. Ancak eski Başkanı Moon'un ofisi mevcut Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yönetiminin bu anlaşmaya nedensiz bir şekilde uymadığını iddia etti.NTV'nin aktardığına göre, köpeklerin tekrar devlet arşivlerine iade edileceği açıklandı. 4 köpeği ve 3 kedisi olan mevcut Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, eski başkanın köpeklere bakmak istediğini ve kendisinin buna itiraz ettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi.

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güney kore, köpek, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, hediye