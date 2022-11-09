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https://sputniknews.com.tr/20221109/gokturk-yesil-kalsin-girisimi-projenin-bir-ced-raporu-zemin-etudu-ve-ruhsati-yok-1063240207.html
Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi: Projenin bir ÇED raporu, zemin etüdü ve ruhsatı yok
Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi: Projenin bir ÇED raporu, zemin etüdü ve ruhsatı yok
Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Sözcüsü Onanç, Kemerkent’te yeşil alana yapılmak istenen inşaat konusunda “İmar planını iptal ettirdik. Bu sefer rezerv yapı... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T14:15+0300
2022-11-09T14:15+0300
seyir hali
radyo
inşaat
demirören grubu
ziraat bankası
göktürk kemer country
imar
çed raporu
ruhsat
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Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi: Projenin bir ÇED raporu, zemin etüdü ve ruhsatı yok
Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi: Projenin bir ÇED raporu, zemin etüdü ve ruhsatı yok
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Kemerköy’de, Demirören’in borcu karşılığında Ziraat Bankası’na devrolduktan sonra imara açılan yeşil alanın, yürütmesi durdurulduktan sonra yaşananları ve inşaata dair eylemleri Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Sözcüsü Gülseren Onanç, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Onanç, Kemerköy’de yeşil alanın mevcut tanımı konusunda “Şu anda Kemerköy’de tam teşekküllü bir işgal altındayız. Demirören’in Doğan Medya’yı ele geçirmek üzere Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolara gösterdiği teminat bizim üzerinde hakkımız olan yeşil alanlarımız, bu alanların üzerinde herhangi bir imar izni yok. Sadece spor ve yeşil alan olarak tasdiklidir. Bu karşımızdaki çete buna bir kılıf uydurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir imar planı çıkardılar. Bu dört yıldır süren hukuk sürecinde bizim kazanımlarımızdan bir tanesi bu yapılan imar planını iptal ettirmekti. Biz bunu iptal ettirdik” diye konuştu.‘Tüketici Mahkemesi’nde o yeşil alandaki hakkımız bir bölümde tasdik edildi’İmar planının iptali sonrasında arazinin rezerv alan ilan edildiğine dikkat çeken Onanç, hukuki sürecin devam ettiğini “Ziraat Bankası geri dönüp borcu Demirören’den tahsil etmesi gerekirken başka bir kılıf uydurdular. Bu sefer bizim alanımızı rezerv yapı alanı ilan ettiler. Rezerv yapı alanları afet bölgelerine yakın yeşil alanlardır. Bize en yakın afet bölgesi 35 kilometre uzaktadır. Şu anda herhangi bir hak, akıl, nizam, hukuk aramıyoruz, maalesef. Hepsi bir silsile halinde üzerimize geliyor. Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Üç hafta önce Tüketici Mahkemesi’nde o yeşil alandaki hakkımız bir bölümde tasdik edildi. Devam eden süreçte şu anda başlayan inşaat alanında da bunu kazanacağımızı biliyoruz” diye ifade etti.‘Abluka altına alındık, iş makinelerine yol açtılar’Mahkeme kararları sonrası sürecin hızlandığını söyleyen Onanç, projenin ruhsatı olmadığını “Kazanımlarımıza set çekmek üzere süreç hızlandırıldı. 31 Ekim tarihinde kaymakamlığın marifetiyle bize Ziraat Bankası Emlak GYO’ya ait alanın iki inşaat firması Özyazıcı ve Cevahir’e terk edilmesi, kapı açılması yönünde bir talimat geldi. Hukuk sürecinin devam ettiğini, bir ruhsatın tebliğ edilmediğini, mümkün olmayacağını ve direneceğimizi bildirdik. Çok kısa bir süre önce Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi’ni oluşturduk. Biz çoğunluğu Kemerköy’de yaşayan, yıllarca buraya emek harcamış sivil bir girişimiz. Buna geçit vermeyeceğimizi söyledik. Bu cevaba istinaden Pazartesi sabahı 650 tane çevik kuvvet, polis ve TOMA ile çevrildik. Abluka altına alındık. İş makinelerine yol açtılar. Bizlere şiddet uyguladılar. Kalkanlarıyla bizi kenara ittiler ve onları içeri soktular. Burada şu anda 358 bin metrekarelik 500 konutluk büyük bir projeden söz ediyoruz. Bu projenin hala bir ÇED raporu ve zemin etüdü yok. Üstüne üstlük bir ruhsatı da yok. Tam bir çökme operasyonundan bahsediyoruz” diye açıkladı.
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
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radyo, inşaat, demirören grubu, ziraat bankası, göktürk kemer country, imar, çed raporu, ruhsat, аудио
radyo, inşaat, demirören grubu, ziraat bankası, göktürk kemer country, imar, çed raporu, ruhsat, аудио

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi: Projenin bir ÇED raporu, zemin etüdü ve ruhsatı yok

14:15 09.11.2022
SEYİR HALİ
Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi: Projenin bir ÇED raporu, zemin etüdü ve ruhsatı yok
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Sözcüsü Onanç, Kemerkent’te yeşil alana yapılmak istenen inşaat konusunda “İmar planını iptal ettirdik. Bu sefer rezerv yapı alanı ilan ettiler. 358 bin metrekarelik 500 konutluk bir projeden söz ediyoruz. ÇED raporu, zemin etüdü ve ruhsatı yok” ifadelerini kullandı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Kemerköy’de, Demirören’in borcu karşılığında Ziraat Bankası’na devrolduktan sonra imara açılan yeşil alanın, yürütmesi durdurulduktan sonra yaşananları ve inşaata dair eylemleri Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Sözcüsü Gülseren Onanç, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Onanç, Kemerköy’de yeşil alanın mevcut tanımı konusunda “Şu anda Kemerköy’de tam teşekküllü bir işgal altındayız. Demirören’in Doğan Medya’yı ele geçirmek üzere Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolara gösterdiği teminat bizim üzerinde hakkımız olan yeşil alanlarımız, bu alanların üzerinde herhangi bir imar izni yok. Sadece spor ve yeşil alan olarak tasdiklidir. Bu karşımızdaki çete buna bir kılıf uydurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir imar planı çıkardılar. Bu dört yıldır süren hukuk sürecinde bizim kazanımlarımızdan bir tanesi bu yapılan imar planını iptal ettirmekti. Biz bunu iptal ettirdik” diye konuştu.
‘Tüketici Mahkemesi’nde o yeşil alandaki hakkımız bir bölümde tasdik edildi’
İmar planının iptali sonrasında arazinin rezerv alan ilan edildiğine dikkat çeken Onanç, hukuki sürecin devam ettiğini “Ziraat Bankası geri dönüp borcu Demirören’den tahsil etmesi gerekirken başka bir kılıf uydurdular. Bu sefer bizim alanımızı rezerv yapı alanı ilan ettiler. Rezerv yapı alanları afet bölgelerine yakın yeşil alanlardır. Bize en yakın afet bölgesi 35 kilometre uzaktadır. Şu anda herhangi bir hak, akıl, nizam, hukuk aramıyoruz, maalesef. Hepsi bir silsile halinde üzerimize geliyor. Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Üç hafta önce Tüketici Mahkemesi’nde o yeşil alandaki hakkımız bir bölümde tasdik edildi. Devam eden süreçte şu anda başlayan inşaat alanında da bunu kazanacağımızı biliyoruz” diye ifade etti.
‘Abluka altına alındık, iş makinelerine yol açtılar’
Mahkeme kararları sonrası sürecin hızlandığını söyleyen Onanç, projenin ruhsatı olmadığını “Kazanımlarımıza set çekmek üzere süreç hızlandırıldı. 31 Ekim tarihinde kaymakamlığın marifetiyle bize Ziraat Bankası Emlak GYO’ya ait alanın iki inşaat firması Özyazıcı ve Cevahir’e terk edilmesi, kapı açılması yönünde bir talimat geldi. Hukuk sürecinin devam ettiğini, bir ruhsatın tebliğ edilmediğini, mümkün olmayacağını ve direneceğimizi bildirdik. Çok kısa bir süre önce Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi’ni oluşturduk. Biz çoğunluğu Kemerköy’de yaşayan, yıllarca buraya emek harcamış sivil bir girişimiz. Buna geçit vermeyeceğimizi söyledik. Bu cevaba istinaden Pazartesi sabahı 650 tane çevik kuvvet, polis ve TOMA ile çevrildik. Abluka altına alındık. İş makinelerine yol açtılar. Bizlere şiddet uyguladılar. Kalkanlarıyla bizi kenara ittiler ve onları içeri soktular. Burada şu anda 358 bin metrekarelik 500 konutluk büyük bir projeden söz ediyoruz. Bu projenin hala bir ÇED raporu ve zemin etüdü yok. Üstüne üstlük bir ruhsatı da yok. Tam bir çökme operasyonundan bahsediyoruz” diye açıkladı.
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