https://sputniknews.com.tr/20221109/firincilar-odasi-baskanindan-ekmek-75-tl-olacak-iddiasina-yanit-1063231198.html
Fırıncılar Odası Başkanı'ndan 'Ekmek 7.5 TL olacak' iddiasına yanıt
Fırıncılar Odası Başkanı'ndan 'Ekmek 7.5 TL olacak' iddiasına yanıt
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, 'İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 TL olacak' iddiasıyla ilgili konuştu. Balcı, "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T12:24+0300
2022-11-09T12:24+0300
2022-11-09T12:41+0300
türkiye
ekmek
zam
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İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7.5 TL'ye yükseleceği iddia edildi.Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.Basın toplantısı düzenleyen Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin aralıkta 7,5 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.Balcı, "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil, ocakta da gündemde olmayacak" diye konuştu.
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ekmek, zam
Fırıncılar Odası Başkanı'ndan 'Ekmek 7.5 TL olacak' iddiasına yanıt
12:24 09.11.2022 (güncellendi: 12:41 09.11.2022) Abone ol
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, 'İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 TL olacak' iddiasıyla ilgili konuştu. Balcı, "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil ocakta da gündemde olmayacak" dedi.
İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7.5 TL'ye yükseleceği iddia edildi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Basın toplantısı düzenleyen Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin aralıkta 7,5 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.
Balcı, "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil, ocakta da gündemde olmayacak" diye konuştu.