Türkiye
SON DAKİKA | Fırıncılar Odası Başkanı'ndan 'Ekmek 7.5 TL olacak' iddiasına yanıt
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221109/firincilar-odasi-baskanindan-ekmek-75-tl-olacak-iddiasina-yanit-1063231198.html
Fırıncılar Odası Başkanı'ndan 'Ekmek 7.5 TL olacak' iddiasına yanıt
Fırıncılar Odası Başkanı'ndan 'Ekmek 7.5 TL olacak' iddiasına yanıt
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, 'İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 TL olacak' iddiasıyla ilgili konuştu. Balcı, "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T12:24+0300
2022-11-09T12:41+0300
türkiye
ekmek
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058196126_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_48522a454aaaea308da99ebdbecf38db.jpg
İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7.5 TL'ye yükseleceği iddia edildi.Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.Basın toplantısı düzenleyen Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin aralıkta 7,5 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.Balcı, "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil, ocakta da gündemde olmayacak" diye konuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058196126_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_22e4d912ac29f70901525010fa64c025.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekmek, zam
ekmek, zam

Fırıncılar Odası Başkanı'ndan 'Ekmek 7.5 TL olacak' iddiasına yanıt

12:24 09.11.2022 (güncellendi: 12:41 09.11.2022)
© DHAEkmek
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© DHA
Abone olTelegram
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, 'İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 TL olacak' iddiasıyla ilgili konuştu. Balcı, "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil ocakta da gündemde olmayacak" dedi.
İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7.5 TL'ye yükseleceği iddia edildi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Basın toplantısı düzenleyen Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin aralıkta 7,5 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.
Balcı, "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil, ocakta da gündemde olmayacak" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала