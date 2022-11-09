https://sputniknews.com.tr/20221109/firincilar-odasi-baskanindan-ekmek-75-tl-olacak-iddiasina-yanit-1063231198.html

Fırıncılar Odası Başkanı'ndan 'Ekmek 7.5 TL olacak' iddiasına yanıt

Fırıncılar Odası Başkanı'ndan 'Ekmek 7.5 TL olacak' iddiasına yanıt

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, 'İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 TL olacak' iddiasıyla ilgili konuştu. Balcı, "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T12:24+0300

2022-11-09T12:24+0300

2022-11-09T12:41+0300

türkiye

ekmek

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058196126_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_48522a454aaaea308da99ebdbecf38db.jpg

İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7.5 TL'ye yükseleceği iddia edildi.Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.Basın toplantısı düzenleyen Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin aralıkta 7,5 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.Balcı, "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil, ocakta da gündemde olmayacak" diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekmek, zam