https://sputniknews.com.tr/20221109/ev-sahibi-ile-kiraci-tekme-tokat-birbirine-girdi-1063228636.html

Ev sahibi ile kiracı tekme tokat birbirine girdi

Ev sahibi ile kiracı tekme tokat birbirine girdi

Kayseri'de kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenince taraflar sokak ortasında kavga etti. Tekmeli yumruklu... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T11:26+0300

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türkiye

ev sahibi

kiracı

türkiye

kayseri

kavga

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık yüzünden kavga çıktı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi 3543. Sokak üzerinde iddiaya göre kiracı B.Ç. ev sahibi kadın G.H.’nin borçlarına kefil olduğu için ödediğini, bundan dolayı da kirasını vermediğini iddia etti. Ev sahibi G.H. de, iddiaları kabul etmeyerek, B.Ç.’yi kirasını ödemediğinden dolayı icraya verdi. İcra sonucu B.Ç. oturduğu evden çıkarılırken, iki grup evin önünde birbirlerine hareket ederek, tartışmaya başladı.Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kadınların da dahil olduğu kavgada, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar, polis ekiplerinin biber gazı ile müdahale etmesiyle ayrıldı. Ev sahibi G.H. aldığı yumruk darbesi ile yere düşerken, yaşanan kavga saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ekipleri kavgaya karışan kiracı B.Ç. ile beraber 3 kişiyi gözaltına alırken, kavgada yaralanan ev sahibi G.H. ve oğlu O.H. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay, kiracıların evlerini taşımasının ardından sona erdi.

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ev sahibi , kiracı, türkiye, kayseri, kavga