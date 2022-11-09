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Ev sahibi ile kiracı tekme tokat birbirine girdi
Ev sahibi ile kiracı tekme tokat birbirine girdi
Kayseri'de kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenince taraflar sokak ortasında kavga etti. Tekmeli yumruklu... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T11:26+0300
2022-11-09T11:26+0300
türkiye
ev sahibi
kiracı
türkiye
kayseri
kavga
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık yüzünden kavga çıktı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi 3543. Sokak üzerinde iddiaya göre kiracı B.Ç. ev sahibi kadın G.H.’nin borçlarına kefil olduğu için ödediğini, bundan dolayı da kirasını vermediğini iddia etti. Ev sahibi G.H. de, iddiaları kabul etmeyerek, B.Ç.’yi kirasını ödemediğinden dolayı icraya verdi. İcra sonucu B.Ç. oturduğu evden çıkarılırken, iki grup evin önünde birbirlerine hareket ederek, tartışmaya başladı.Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kadınların da dahil olduğu kavgada, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar, polis ekiplerinin biber gazı ile müdahale etmesiyle ayrıldı. Ev sahibi G.H. aldığı yumruk darbesi ile yere düşerken, yaşanan kavga saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ekipleri kavgaya karışan kiracı B.Ç. ile beraber 3 kişiyi gözaltına alırken, kavgada yaralanan ev sahibi G.H. ve oğlu O.H. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay, kiracıların evlerini taşımasının ardından sona erdi.
https://sputniknews.com.tr/20221106/ev-sahibi-sigorta-adi-altinda-tahliye-kagidi-imzalatti-sinirlenen-kiraci-evi-yakti-1063129363.html
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ev sahibi , kiracı, türkiye, kayseri, kavga
ev sahibi , kiracı, türkiye, kayseri, kavga

Ev sahibi ile kiracı tekme tokat birbirine girdi

11:26 09.11.2022
© İHA / ALİ GÖÇEv sahibi ile kiracı tekme tokat birbirine girdi
Ev sahibi ile kiracı tekme tokat birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© İHA / ALİ GÖÇ
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Kayseri'de kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenince taraflar sokak ortasında kavga etti. Tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık yüzünden kavga çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi 3543. Sokak üzerinde iddiaya göre kiracı B.Ç. ev sahibi kadın G.H.’nin borçlarına kefil olduğu için ödediğini, bundan dolayı da kirasını vermediğini iddia etti. Ev sahibi G.H. de, iddiaları kabul etmeyerek, B.Ç.’yi kirasını ödemediğinden dolayı icraya verdi. İcra sonucu B.Ç. oturduğu evden çıkarılırken, iki grup evin önünde birbirlerine hareket ederek, tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kadınların da dahil olduğu kavgada, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar, polis ekiplerinin biber gazı ile müdahale etmesiyle ayrıldı.
Ev sahibi G.H. aldığı yumruk darbesi ile yere düşerken, yaşanan kavga saniye saniye kameraya yansıdı.
Polis ekipleri kavgaya karışan kiracı B.Ç. ile beraber 3 kişiyi gözaltına alırken, kavgada yaralanan ev sahibi G.H. ve oğlu O.H. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay, kiracıların evlerini taşımasının ardından sona erdi.
Ev sahibi 'sigorta' adı altında tahliye kağıdı imzalattı: Sinirlenen kiracı evi yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
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