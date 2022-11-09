https://sputniknews.com.tr/20221109/elon-musk-twitteri-satin-almasinin-ardindan-395-milyar-dolarlik-daha-tesla-hissesi-satti-1063222317.html

Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından 3.95 milyar dolarlık daha Tesla hissesi sattı

Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından 3.95 milyar dolarlık daha Tesla hissesi sattı

Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 3,95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T06:33+0300

2022-11-09T06:33+0300

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tesla

hisse

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 19,5 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında da 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.Son satışla birlikte Musk'ın Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaştığı nisan ayından bu yana toplamda yaklaşık 19,4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satılmış oldu.

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2022

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elon musk, twitter , tesla, hisse