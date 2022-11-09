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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında “Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak”... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T14:30+0300
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İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.Burada nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından sorgusu yapılan Kolivar, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmesinin ardından tutuklandı.'Ekmek sağlığa zararlıdır demek istedim'Kolivar'ın emniyet ifadesi de ortaya çıktı:Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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türkiye, tutuklama, cihan kolivar
türkiye, tutuklama, cihan kolivar

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı

14:30 09.11.2022 (güncellendi: 14:39 09.11.2022)
© İHACihan Kolivar
Cihan Kolivar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında “Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.
İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Burada nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından sorgusu yapılan Kolivar, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

'Ekmek sağlığa zararlıdır demek istedim'

Kolivar'ın emniyet ifadesi de ortaya çıktı:
"Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dedi''
Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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